Elodie all’Arena di Verona con Riccardo Cocciante: sul palco con perle e diamanti da oltre 40mila euro

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver dominato le classifiche estive con la sua Black Nirvana, Elodie continua a essere una delle artiste italiane più richieste e amate della scena musicale contemporanea. L'avevamo lasciata in versione modella alla sfilata che L'Oréal ha organizzato a Parigi per inaugurare la Fashion Week, ora la ritroviamo nuovamente sul palco dell'Arena di Verona ma accanto a Riccardo Cocciante, che l'ha voluta tra gli ospiti dell'esclusivo concerto con cui ha celebrato i 50 anni dell'album Anima. La cantante si è esibita in un duetto sulle note di Vivere per amare, brano iconico tratto da Notre Dame de Paris, e ha emozionato tutti con il suo incredibile talento. Naturalmente non ha rinunciato allo stile e, sebbene abbia puntato ancora una volta sul total black, ha arricchito il look con dei dettagli preziosi.

Chi ha firmato l'abito nero con lo spacco di Elodie

Al motto di "Grata e felice. Grazie Maestro, hai esaudito il sogno di una bambina", Elodie ha documentato sui social l'emozionante esperienza accanto a Riccardo Cocciante (anche se con un giorno di ritardo). Da sempre amante dello stile dark, anche in questa occasione ha scelto l'eleganza senza tempo del total black. Solitamente seguita da Alba Melendo (ora impegnata a Parigi con la Fashion Week), la cantante si è affidata alla stylist Giulia Cova, che ha scelto per lei un lungo abito nero firmato Versace. Si tratta di un sinuoso modello a tubino col bustier a maniche lunghe col collo alto e la gonna dritta che si apre in un sensuale spacco laterale. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di vernice nera, anche se a fare la differenza sono stati gli scintillanti gioielli firmati Tiffany&Co.

Elodie con i gioielli griffati al concerto con Cocciante

Tra il look dark, i capelli sciolti e lisci e il make-up semplice, Elodie è riuscita a mettere in risalto i gioielli scintillanti e preziosi. L'intera parure fa parte dell'esclusiva collezione Tiffany Titan nata dalla collaborazione con Pharrell Williams, artista che per dare espressione al suo animo ribelle ha deciso di ispirarsi a Poseidone e al suo tridente.

Silhouette appuntite in oro giallo 18k si alternano a perle d'acqua dolce di grandi dimensioni, il tutto arricchito da pavé di diamanti che aggiungono dei suggestivi punti luce. Quanto costano i modelli sfoggiati da Elodie?

L'anello con la grossa perla centrale è il pezzo più "economico" (sul sito ufficiale della Maison costa 8.950 euro), seguono gli orecchini pendenti coordinati da 13.100 euro e si chiude con il bracciale di perle bianche con la chiusura a catena tempestata di pietre preziose (da 18.000 euro).