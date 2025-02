video suggerito

Elodie a Sanremo 2025, quanto valgono i gioielli che ha indossato sul palco del Festival Elodie sul palco di Sanremo 2025 ha brillato tra oro, perle e diamanti: quanto valgono i gioielli che ha indossato al Festival? Ecco tutti i dettagli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con Dimenticarsi alle 7 Elodie è stata tra le protagoniste più amate del Festival di Sanremo 2025. Sul palco ha incantato tutti non solo col suo talento ma anche con dei look eleganti e iper femminili che le hanno permesso di trasformarsi in una diva contemporanea. Ad arricchire la sua immagine sono stati dei preziosi gioielli in oro e diamanti, dagli anelli scintillanti ai bracciali rigidi, fino ad arrivare ai collier "intrecciati". Sempre diversi e abbinati all'abito indossato, hanno fatto letteralmente sognare gli appassionati di scintillii. L'unico piccolo "inconveniente"? Si tratta di pezzi di lusso, il cui valore è da capogiro.

I gioielli di diamanti indossati da Elodie nella prima serata

Seguita dalla stylist Giulia Cova, Elodie ha curato in modo minuzioso il suo armadio sanremese. Se da un lato ha scelto abiti di una Maison diversa ogni sera, per quanto riguarda i gioielli si è affidata a Tiffany&Co.

Elodie con anelli Tiffany&Co.

Per la prima puntata, quella in cui è apparsa splendida in un lungo vestito metallico firmato Prada, ha sfoggiato una serie di preziosi in oro bianco e diamanti: gli orecchini sono i Diamonds by the Yard di Elsa Peretti (prezzo 2.950 euro), mentre gli anelli fanno parte della collezione Tiffany Forever. Il più prezioso è la fedina in platino con giro completo di diamanti 3,7 mm (25.900 euro), a cui ha aggiunto altre 3 fedine da 2,2 mm (da 10.000 euro l'una). L'ultimo è la fedina Tiffany Forever con mezzo giro di diamanti 3,5 mm da 12.500 euro.

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Tiffany Forever Band

Quanto costano i gioielli rigidi della seconda puntata

Nella seconda serata Elodie ha preferito dire addio ai gioielli minimal a effetto "punto luce", ha preferito dei più appariscenti preziosi rigidi, tutti in oro giallo di Tiffany&Co. La collana che le ha fasciato il collo fa parte della collezione Knot, per essere precisi è la Double Row in oro giallo con diamanti da 43.600 euro, mentre il bracciale è il Bone con pavé di diamanti della linea di Elsa Peretti (prezzo 69.000 euro).

Collana Tiffany Knot Double Row

Della stessa collezione anche l'open Side Cuff da circa 16.700 euro, il bracciale Bone medio in oro 18k da 27.200 euro, l'anello Split da 5.100 euro e l'anello Cabochon con pietra verde da 7.500 euro.

Elodie con i gioielli della collezione di Elsa Peretty by Tiffany&Co.

Le perle indossate da Elodie a Sanremo

Per il duetto con Achille Lauro la cantante ha invece abbinato gli orecchini in oro giallo e diamanti della collezione HardWear (36.500 euro) a una collana di perle vintage (sempre di Tiffany&Co.), al bracciale con perle Titan by Pharrell Williams da 18.000 euro e al bracciale Wire in madreperla della collezione T (prezzo 5.750 euro).

I gioielli Tiffany&Co. di Elodie

Gli anelli sono il T1 da 2.650 euro il T in oro giallo e diamanti da 4.350 euro, l'HardWear a maglie piccole in oro giallo con pavé di diamanti da 15.400 euro e il Titan by Pharrell Williams con perla da 8.950 euro. Per chiudere l'esperienza sanremese Elodie ha invece indossato solo un paio di orecchini in oro bianco e diamanti con una maxi pietra rosa, un modello di Alta gioielleria che non è in vendita. Il valore totale? Si arriva quasi a 400mila euro.

La collana di perle