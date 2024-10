Elodie, red carpet da ambasciatrice alla Festa del Cinema di Roma: il significato del rosso

video suggerito

Volge al termine la Festa del Cinema di Roma: l'edizione 2024 si chiuderà ufficialmente domenica 27 ottobre. Tantissime celebrities nazionali e internazionali hanno partecipato alla kermesse, sfilando sul red carpet e prendendo parte agli eventi in programma. Nella penultima serata è stato consegnato il premio alla carriera a Johnny Depp, forse l'ospite più atteso quest'anno. Ma sabato 26 ottobre è stata anche la serata di Save the Children: presente per l'occasione anche Elodie, che ha un legame molto profondo con l'organizzazione.

Elodie e Save The Children alla Festa del Cinema

Save the Children lotta da 100 anni per i diritti dei bambini di tutto il mondo, impegnandosi per la loro istruzione, la loro nutrizione, la loro salute: in somma, per garantire loro un futuro dignitoso. L'associazione sabato 26 ottobre ha presentato presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il documentario Fuori dai margini, che racconta le vite di bambini e adolescenti nelle aree povere d'Italia.

Elodie, già nominata Ambasciatrice dell’Organizzazione, ha fatto da madrina dell’iniziativa e dunque ha sfilato sul red carpet assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione. La cantante è legata a Save the Children da un paio di anni. Prima ha sostenuto i progetti dell'organizzazione per le bambine e i bambini ucraini coinvolti nella guerra, poi ha abbracciato il progetto Prendersi cura, che ha coinvolto anche alcuni ragazzi in difficoltà del quartiere Quartaccio di Roma, quello dove lei è cresciuta.

Il significato del look rosso di Elodie

Elodie alla Festa del Cinema di Roma ha scelto un look rosso: l'abito strapless con balza sul fondo firmato Marni fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 disegnata dal Direttore Creativo Francesco Risso. Lo ha abbinato a intramontabili décolleté nere di vernice firmate Casadei, con tacco alto. Lo styling è di Giulia Cova. Non poteva scegliere colore più significativo, per l'evento: è infatti una tonalità che chiarisce immediatamente il suo legame con Save the Children.

Il rosso è il colore dell'Associazione, quello sul logo e quello spesso adottato anche nelle campagne. Si chiama Red Nose Day la campagna annuale di raccolta fondi, il Red Party è un altro evento di beneficenza che veniva organizzato in passato. Non a caso, avevano delle t-shirt rosse anche i ragazzi che hanno sfilato sul red carpet accanto a Elodie. Essendo il rosso il colore che evoca la passione, l'energia, in questo contesto va a richiamare l'impegno e l'attenzione nei confronti dei bambini, l'urgenza di tutelarli, la necessità di affrontare queste sfide urgenti che li riguardano.