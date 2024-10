video suggerito

Noemi in rosso fuoco al Roma Film Fest: per il debutto da attrice abbina l'abito al colore dei capelli Noemi ha fatto il suo debutto come attrice in Adorazione, serie che arriverà su Netflix a partire dal prossimo 20 novembre e che è stata presentata ieri al Roma Film Fest. Cosa ha indossato la cantante per l'attesa prima?

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 19esima edizione del Roma Film Fest, uno degli eventi italiani più attesi nel mondo del cinema che ogni anno vede diversi attori e registi di fama internazionale presentare i loro film in anteprima. Le star ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile sul red carpet, lanciando mode e tendenze con dei look glamour e d'impatto. Ieri, ad esempio, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Noemi, che ha partecipato all'evento non nei panni di cantante ma di attrice. Ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione in Adorazione, una serie young adult tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciolo, la cui prima si è tenuta proprio ieri sera nella sezione Alice nella Città: ecco cosa ha indossato la star per l'occasione.

Il look total red di Noemi al Roma Film Fest

Siamo sempre stati abituati a vedere Noemi nei panni di talentuosa cantante sui palcoscenici italiani più ambiti ma ora sembra avere intenzione di andare alla conquista anche del cinema: ha debuttato come attrice in Adorazione, serie che arriverà il 20 novembre su Netflix in cui interpreta Diletta, una mamma forte e autonoma. Ieri sera, dunque, non poteva mancare alla prima andata in scena durante il Roma Film Fest 2024. Per un momento tanto importante della sua carriera è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Niente total black "d'ordinanza", la cantante ha deciso di puntare su un vitaminico rosso, abbinando il colore dell'abito a quello dei capelli "fiammanti", da sempre tratto distintivo del suo stile.

Il look rosso fuoco di Noemi

Noemi con i gioielli-serpenti a Roma

Noemi per la sua prima volta da attrice al Roma Film Fest ha scelto un lungo abito total red, un modello con bustier a collo alto con maniche a palloncino e gonna scampanata alla caviglia contraddistinta da alcuni laccetti che hanno creato dei drappeggi sul davanti. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps nere col vertiginoso tacco a spillo e una serie di scintillanti gioielli di diamanti, per la precisione orecchini e anelli della collezione Serpenti di Bvlgari. Ha poi legato i capelli in un raccolto messy portato con due ciuffi che cadono sui lati del viso. Make-up dai toni naturali, manicure bianco latte e sorriso stampato sulle labbra: Noemi ha lasciato trionfare l'eleganza ma senza rinunciare all'esuberanza.

Noemi con gioielli Bvlgari