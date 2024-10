Serena Rossi illumina la Festa del Cinema di Roma con un look candido (e il sorriso smagliante)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Serena Rossi è tornata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione della serata dedicata a Nottefonda, il film di Giuseppe Miale Di Mauro ambientato a Napoli. L'attrice era già stata ospite della kermesse pochi giorni prima, quando ha sfilato sul fatidico tappeto rosso assieme al cast di Il treno dei bambini. Per i due eventi ha scelto due look molto diversi, ma sempre nel suo caratteristico stile minimal e improntato alla semplicità.

Il nuovo look di Serena Rossi

Per il debutto all'edizione 2024 della kermesse dedicata al cinema, l'attrice ha scelto un outfit elegante: ha conquistato tutti in abito da sera, con un beauty look estremamente naturale con focus sulle labbra, in una calda nuance perfettamente abbinata al vestito. La seconda volta sul tappeto rosso, invece, è stata molto diversa e ha optato per uno stile più fresco e pulito. Messi da parte i caldi toni autunnali, ha scelto il candore del bianco.

Serena Rossi in Philosophy di Lorenzo Serafini, sandali Jimmy Choo

Potrebbe sembrare una scelta insolita, essendo la nuance estiva per eccellenza, ma in realtà per le serate di gala autunnali il bianco è una scelta che non dispiace, perché risulta molto glamour e femminile. L'abito è una creazione firmata Philosophy di Lorenzo Serafini, con scollatura rettangolare, gonna leggermente pieghettata, due tasche laterali. Ha completato l'outfit con un paio di sandali Jimmy Choo silver, dal leggero tocco sparkling: un look chic e di classe, come sempre non appariscente né esagerato.

Serena Rossi indossa gioielli Crivelli

L'attrice predilige dei beauty look estremamente naturali. Anche stavolta non si è smentita, preferendo un make-up soft, che non andasse a contrastare con la scelta dell'abito, così luminoso. Ha infatti puntato su una leggera sfumatura nera sugli occhi, per dare profondità allo sguardo, lasciando le labbra nude, illuminate solo da un velo di gloss, con blush rosato sulle guance. Ha così dimostrato di poter essere la regina del red carpet davvero col minimo sforzo.