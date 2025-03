video suggerito

Noemi da Sanremo alle sfilate di Parigi: l'abito total black con strass costa quasi 4mila euro Noemi ha preso parte alla Fashion Week di Parigi. La cantante romana ha assistito allo show di Giambattista Valli, Maison che aveva scelto di indossare anche sul palco dell'Ariston: per la sfilata ha optato per un look total black con dettaglio luminoso.

A cura di Arianna Colzi

Noemi

Anche per Noemi è tempo di sfilate. La cantante, a due settimane dal Festival di Sanremo, è partita alla volta di Parigi dove si sta per concludere la Fashion Week. Su Instagram ha condiviso una serie di momenti prima e dopo lo show di Giambattista Valli, brand che ha realizzato il bellissimo abito nero con cui ha debuttato durante la prima serata all'Ariston. Proprio durante la kermesse, anche Noemi è finita al centro della polemica che ha investito Tony Effe riguardo i gioielli che sono stati fatti togliere ai cantanti prima di esibirsi. L'artista romana, infatti, ha raccontato di aver dovuto togliere il collier di serpenti che indossava. Per assistere agli show della Fashion Week parigina ha optato per un total black con un dettaglio cut out.

Il look con dettaglio cut out di Noemi alla Fashion Week

Noemi era tra gli ospiti che hanno ammirato la collezione Primavera/Estate 2025 di Giambattista Valli. L'artista si è poi recata nel backstage della sfilata dove ha salutato il Direttore Creativo della Maison, congratulandosi per lo show. La sfilata si è tenuta nell'Hotel de Maisons o Hotel Pozzo di Borgo, residenza storica di Karl Lagerfeld nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés.

Noemi con Giambattista Valli

Per la sfilata, Noemi ha indossato una creazione del brand che ha scelto di portare con sé sul palco dell'Ariston. L'abito total black a maniche lunghe presenta un dettaglio cut out che lascia scoperto il fianco sinistro, movimentando la silhouette minimal del vestito. A illuminare il look è decorazione con strass che evidenzia la vita. L'abito con strass è abbinato a un paio di occhiali da sole, anche questi total black. Il vestito della Maison viene venduto a 3965 euro su diversi e-commerce.

Noemi in Giambattista Valli