video suggerito

Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-26: il calendario con le date delle sfilate e degli eventi A Parigi è tempo di Fashion Week: la capitale francese ospiterà dal 3 all’11 marzo 2025 presentazioni e sfilate delle collezioni Autunno/Inverno 2025-26. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Autunno/Inverno 2024-2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la Milano Fashion Week appena conclusa è tempo di spostarsi a Parigi, per la Settimana della Moda che animerà la capitale francese dal 3 all'11 marzo 2025. In programma ci sono le sfilate e le presentazioni dedicate alle collezioni Autunno/Inverno 2025-26, rispettivamente 72 e 37 per un totale di 109 eventi. L'apertura è affidata alle collezioni di laurea degli studenti dell'Institut Français de la Mode, mentre la chiusura spetterà a Saint Laurent, unico show in programma l'11 marzo. Sarà poi la volta della Los Angeles Fashion Week, dal 13 al 16 marzo.

Le novità della Paris Fashion Week: ritorni e conferme

Quella appena cominciata è una Paris Fashion Week all'insegna di ritorni e conferme. C'è grande attesa per il debutto di Sarah Burton, che porta in passerella la prima collezione firmata in qualità di Direttrice creativa di Givenchy. È stata nominata a settembre, dopo la lunga carriera in Alexander McQueen, prendendo il posto di Matthew Williams. Ma non è la sola novità in calendario: spiccano anche la sfilata di Julian Klausner, al debutto come Direttore creativo di Dries Van Noten e la presentazione di Haider Ackermann per Tom Ford (nominato Direttore creativo a settembre scorso).

Sfilano per la prima volta alla Paris Fashion Week anche il brand svedese Hodakova fondato da Ellen Hodakova Larssone e Alaïa sotto la direzione creativa di Pieter Mulier. Immancabili Coperni, Kenzo, Ludovic De Saint Sernin, Off White, Dior, Marine Serre, Chloé, Schiaparelli. Tra i talenti emergenti spicca Hodakova, la vincitrice del LVMH Prize 2024. In calendario ci sono anche due nomi italiani: la sfilata di Niccolò Pasqualetti e la presentazione di Gabriela Colangelo. Per seguire le sfilate basterà collegarsi ai siti o ai canali social delle Case di Moda, che trasmetteranno gli show in diretta.

Il calendario delle sfilate Autunno/Inverno 2025-26

Lunedì 3 marzo

15:00 – IFM MASTER OF ARTS

16:30 – WEINSANTO

18:00 – CFCL

20:00 – VAQUERA

Martedì 4 marzo

10:30 – ZOMER

12:00 – MARIE ADAM-LEENAERDT

13:00 – MAME KUROGOUCHI

14:30 – CHRISTIAN DIOR

16:00 – ANREALAGE

17:00 – UNDERCOVER

18:00 – ALAINPAUL

19:00 – ALAÏA

Mercoledì 5 marzo

10:30 – COURRÈGES

12:00 – THE ROW

13:00 – CASABLANCA

14:00 – DRIES VAN NOTEN

15:00 – CECILIE BAHNSEN

16:00 – STELLA MCCARTNEY

17.30 – ACNE STUDIOS

19.00 – TOM FORD

20:30 – BALMAIN

Giovedì 6 marzo

10:00 – CHLOÉ

11:30 – OFF-WHITE

13:00 – RABANNE

14:00 – CHRISTOPHER ESBER

15:30 – HODAKOVA

16:30 – UMA WANG

17:30 – RICK OWENS

19:00 – SCHIAPARELLI

20:00 – ISABEL MARANT

Venerdì 7 marzo

10:00 – LEONARD PARIS

11:00 – GIVENCHY

13:00 – ISSEY MIYAKE

14:30 – GIAMBATTISTA VALLI

15:30 – NINA RICCI

16:30 – CHRISTIAN WIJNANTS

17:30 – KENZO

19:00 – YOHJI YAMAMOTO

20:00 – VICTORIA BECKHAM

Sabato 8 marzo

09:30 – JUNYA WATANABE

10:30 – LUDOVIC DE SAINT SERNIN

12:00 – NOIR KEI NINOMIYA

13:00 – VIVIENNE WESTWOOD

14:30 – HERMÈS

16:00 – ELIE SAAB

17:00 – COMME DES GARÇONS

18:30 – ANN DEMEULEMEESTER

20:00 – MCQUEEN

Domenica 9 marzo

11:00 – LACOSTE

12:00 – NICCOLO’ PASQUALETTI

13:00 – DURAN LANTINK

14:00 – AKRIS

15:00 – VALENTINO

16:30 – OTTOLINGER

17:30 – ATLEIN

19.00 – BALENCIAGA

20:30 – COPERNI

Lunedì 10 marzo

10:00 – SACAI

12:00 – MARINE SERRE

13:30 – GABRIELA HEARST

14:30 – ZIMMERMANN

15:30 – SHIATZY CHEN

17:00 – ROKH

18:30 – PIERRE CARDIN

20:00 – LOUIS VUITTON

Martedì 11 marzo

10:30 – CHANEL