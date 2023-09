Alexander McQueen, Sarah Burton lascia la Maison dopo 26 anni La Maison Alexander McQueen e Sarah Burton hanno annunciato la fine della loro collaborazione dopo oltre due decenni. L’ultima sfilata dell’ormai ex direttore creativo sarà quella dedicata alla collezione Primavera/Estate 2024 che si terrà tra qualche settimana alla Paris Fashion Week.

È tempo di grandi rivoluzioni per la Maison Alexander McQueen: dopo oltre due decenni Sarah Burton ha annunciato la fine del suo percorso a capo della griffe. A chiudere un'era di grande successo sarà l'ultima sfilata firmata dalla stilista: si terrà nelle prossime settimane durante la Paris Fashion Week e lancerà la collezione Primavera/Estate 2024 della griffe. La collaborazione non si è interrotta in modo brusco, anzi, i direttori dell'azienda si sono serviti dei comunicati ufficiali per condividere messaggi di ringraziamento e di stima nei confronti dell'ormai ex direttore creativo, sottolineando il fatto che ha lasciato un'impronta indelebile nello stile della Maison.

Sarah Burton, come ha rivoluzionato Alexander McQueen

Sarah Burton ha cominciato la sua esperienza nella Maison Alexander McQueen nel 2000 come Head of Design della collezione Womenswear, poi nel maggio 2010 dopo la morte del designer Lee Alexander McQueen (accanto a cui ha lavorato per oltre 14 anni) è stata nominata direttore creativo.

Sarah Burton dopo la nomina a membro Ordine dell’Impero Britannico (OBE)

Da quel momento in poi ha reso il suo nome famoso in tutto il mondo, dando spazio soprattutto a collezioni incentrate sul fatto a mano e sui tecnicismi, il tutto senza rinunciare al Dna della Maison. Acclamata dalla critica, vincitrice del premio di Designer of the Year ai British Fashion Awards, creatrice dell'abito da sposa di Kate Middleton, membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) per i servizi resi all’industria del lusso inglese: grazie al suo animo visionario e alla sua incredibile creatività Sarah Burton ha reso le creazioni della Maison britannica leggendarie e riconoscibili.

L’abito da sposa di Kate Middleton realizzato da Sarah Burton

I messaggi di ringraziamento dedicati a Sarah Burton

I direttori della Maison non hanno esitato a condividere messaggi di ringraziamenti e di stima nei confronti della stilista. Gianfilippo Testa, CEO dell'azienda, ha dichiarato: "Vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine a Sarah per il suo contributo. La sua impronta lascerà un segno indelebile a un capitolo così importante nella storia della Maison McQueen”. François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, a cui la Maison McQueen fa capo, ha invece commentato: "Sono immensamente riconoscente a Sarah e desidero ringraziarla personalmente per il suo lavoro degli ultimi vent'anni, prima al fianco di Lee Alexander McQueen, quando il ruolo di Sarah è stato funzionale al suo successo, e poi come Direttore Creativo dal 2010. Attraverso la sua esperienza, sensibilità e talento, Sarah ha continuato a far evolvere l'espressione artistica di questa maison iconica. Ha preservato e portato avanti l'eredità di Lee, l'attenzione ai dettagli e la visione unica, aggiungendo il suo tocco personale e assolutamente creativo".

Sarah Burton e Anna Wintour

Il messaggio della stilista dopo l'addio a McQueen

A poche ore dall'annuncio della separazione da Alexander McQueen Sarah Burton è intervenuta personalmente sulla decisione presa dichiarando: “Sono orgogliosa di tutto ciò che ho fatto e del mio incredibile team in Alexander McQueen. Loro sono la mia famiglia e questa è stata la mia casa negli ultimi 26 anni. Voglio ringraziare Francois-Henri Pinault per aver creduto in me e avermi offerto questa straordinaria opportunità. Soprattutto, voglio ringraziare Lee Alexander McQueen. Mi ha insegnato moltissimo e gli sarò eternamente grata. Guardo con ottimismo al mio futuro e porterò sempre con me questi anni meravigliosi". Ora si attende la nomina di un nuovo direttore creativo che prenderà il suo posto ma l'azienda ha già comunicato che la riorganizzazione verrà annunciata a tempo debito.