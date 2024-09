Sarah Burton è la nuova direttrice creativa di Givenchy

video suggerito

È tempo di grandi novità in casa Givenchy: a oltre 9 mesi dall'addio di Matthew Williams, l'ex stilista della griffe, ora è stato annunciato il nome del nuovo direttore creativo. Si tratta di Sarah Burton, la designer britannica che lo scorso dicembre aveva dato uno scossone alla sua carriera abbandonando a sorpresa Alexander McQueen, casa di moda che aveva guidato nei precedenti 26 anni. Era da settimane che si parlava della sua possibile nomina ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: adesso è diventata l'ottava stilista di Givenchy e la seconda couturier donna della storia dell'azienda fashion.

Sarah Burton alla guida di Givenchy dopo l'addio ad Alexander McQueen

Sarah Burton è stata per 26 anni il simbolo di Alexander McQueen ma nel dicembre 2023 ha sconvolto tutti dicendo addio alla Maison. Col suo animo visionario e femminista ha dato vita a dei look capaci di dare potere alle donne ma senza rinunciare alla maestria sartoriale: è stata così apprezzata a livello internazionale da essere arrivata a vestire anche Kate Middleton (che chiese proprio a lei di realizzare il suo abito da sposa). Chi ha preso il suo posto? Seán McGirr, arrivato a capo della griffe solo dopo l'ultima sfilata-evento dell'iconica stilista. Ora anche per lei si apre un nuovo capitolo della carriera: dopo la nomina ufficiale, nei prossimi giorni comincerà il suo percorso nei panni di direttore creativo di Givenchy nei leggendari atelier di Avenue George V.

Quando ci sarà il debutto di Sarah Burton

"È un grande onore entrare a far parte della splendida maison Givenchy, è un gioiello. Sono così emozionata di poter scrivere il prossimo capitolo della storia di questa iconica maison e di portare la mia visione, la mia sensibilità e le mie convinzioni", sono state queste le parole con cui Sarah Burton ha commentato la nomina. Sidney Toledano, presidente del consiglio di amministrazione di Givenchy, non ha esitato a rendere omaggio all'animo creativo della stilista, certa del fatto che contribuirà al successo futuro e alla reputazione internazionale della Maison. Quando è previsto il debutto della designer in passerella? Stando alle indiscrezioni, presenterà i suoi primi modelli durante la Paris Fashion Week del prossimo marzo 2025.