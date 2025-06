Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior, a capo di tutte le collezioni

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Mancava l'ufficialità, ma la notizia era nell'aria da tempo. Jonathan Anderson, dopo la nomina a Direttore creativo della linea Uomo di Dior, è ora stato messo a capo anche di quella Donna. È da tempo che la Maison non aveva un'unica persona come Direttore di tutte le collezioni.

Jonathan Anderson è il Direttore creativo di tutte le collezioni Dior

Lo stilista a marzo ha lasciato la direzione creativa di Loewe dopo ben 11 anni ed è entrato in Dior, a capo della linea Uomo. Qualche giorno fa, invece, è stata Maria Grazia Chiuri a dire addio alla Maison dove lavorava da ben 9 anni: è stata la prima donna a guidare la creazione delle collezioni femminili Dior. A quel punto molti hanno intuito che lo stilista irlandese avrebbe preso il suo posto. E così è stato: l'ufficialità è giunta anche sui canali social della Casa di moda, proprietà di Lvmh. Nella nota ufficiale è stato già specificato il prossimo appuntamento da segnare il calendario, quello che segnerà il debutto del nuovo Direttore creativo: Jonathan Anderson presenterà la sua prima collezione, Dior Men Summer 2026, a Parigi il 27 giugno 2025.

Delphine Arnault, Presidente e Ceo di Christian Dior Couture, è stata la prima a commentare la grande novità:

Sono lieta di dare il benvenuto a Jonathan Anderson alla guida delle creazioni femminili e maschili della Maison. Ho seguito con grande interesse la sua carriera da quando è entrato a far parte del gruppo Lvmh più di dieci anni fa. Sono convinta che porterà alla nostra maison una visione creativa e moderna, ispirata alla favolosa storia di monsieur Dior e ai codici che ha creato. Sarà supportato dai nostri team e dai nostri incredibili atelier che daranno vita alla sua creatività.

Grande entusiasmo anche da parte di Bernard Arnault, presidente e Ceo di Lvmh:

Jonathan Anderson è uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua incomparabile firma artistica sarà una risorsa fondamentale per scrivere il prossimo capitolo della storia della maison Dior.

Lo stilista ha commentato a sua volta:

È un grande onore entrare a far parte della Maison Dior come Direttore creativo delle collezioni donna e uomo. Sono sempre stato ispirato dalla ricca storia di questa maison, dalla sua profondità e dalla sua empatia. Non vedo l’ora di lavorare a fianco dei suoi leggendari atelier per creare il prossimo capitolo di questa incredibile storia. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Delphine Arnault e Bernard Arnault per la fiducia e la lealtà dimostrate nel corso degli anni.

Lo stilista oggi 40enne ha cominciato la sua carriera nel fashion system come visual merchandiser per Prada nel 2005 per poi creare poco dopo la sua prima collezione maschile con l’etichetta JW Anderson, nel 2008. Nel 2013 ha collaborato con Versace, per poi passare alla direzione creativa di Loewe, anche questo marchio di Lvmh. Qui insomma è di famiglia.