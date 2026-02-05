Pieter Mulier alla guida di Versace, chi è il nuovo Direttore Creativo

Pieter Mulier

Pieter Mulier è il nuovo Direttore Creativo di Versace. La nomina come Chief Creative Officer sarà effettiva a partire dal 1° luglio 2026. Lo stilista belga ha lasciato il ruolo che ricopriva da Alaïa, dove ha lavorato negli ultimi 5 anni: era approdato alla guida della Maison dopo la scomparsa del fondatore, Azzedine Alaïa. L'ultima collezione con la sua firma verrà presentata durante la Fashion Week di Parigi a marzo. Al suo posto secondo quanto riportato da FashionNetwork potrebbe approdare Olivier Rousteing, che ha lasciato Balmain dopo ben 14 anni. Per lui comincia ora l'avventura nella Casa di Moda italiana, al posto di Dario Vitale.

Pieter Mulier approda da Versace dopo l'addio di Dario Vitale

La casa di Moda italiana è nel pieno di un periodo di transizione, di grandi cambiamenti ed è rimasta per settimane senza una guida. Tutto è cominciato con l'addio di Donatella Versace, che ha lasciato dopo 30 anni la direzione creativa passando al ruolo di Chief Brand Ambassador. A quel punto a marzo 2025 è stato nominato al suo posto il designer Dario Vitale, che però ha avuto vita breve in azienda: ha lasciato dopo soli 8 mesi. Da allora (era dicembre 2025) nessuno è subentrato al suo posto, lasciando il posto vacante fino a questo momento. Dopo giorni di rumors è giunta la conferma: il nuovo Direttore Creativo di Versace è Pieter Mulier. "Nel corso della sua carriera, Mulier ha plasmato un'estetica distintiva, contribuendo al successo di marchi come Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein e attualmente Alaïa nel ruolo di Direttore creativo. Questa scelta segna l'inizio di un nuovo capitolo per il marchio" si legge nella nota pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale, dove è stato dato l'annuncio.

Pieter Mulier

Chi è Pieter Mulier

Lo stilista belga è nato a Ostenda, in Belgio, nel 1978: ha 46 anni. Prima di entrare nel mondo della moda si era iscritto alla facoltà di architettura dell'Institut Saint-Luc di Bruxelles. Galeotto fu l'incontro con Raf Simons in sede di esame: fu lui il primo a intravederne il talento come stilista e a offrirgli uno stage. Pieter Mulier è stato quindi il suo braccio destro da Jil Sander, ma ha lavorato anche in Dior e Calvin Klein dopo. È stato eletto International Designer of the Year ai CFDA Awards nel 2025, un riconoscimento prestigioso che ha confermato la sua rilevanza nel panorama fashion mondiale. La sua nomina da Versace va a chiudere un cerchio: segna idealmente il ricongiungimento proprio con Raf Simons, oggi Codirettore Creativo di Prada insieme a Miuccia Prada. Versace, infatti, è stata acquisita lo scorso anno proprio dal Gruppo Prada. Dario Vitale aveva lasciato la guida del brand proprio il giorno dopo l'acquisizione.