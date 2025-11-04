CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell’anno

Questa notte a New York si sono tenuti i CFDA Fashion Awards 2025, meglio noti come gli Oscar della Moda che ogni anno premiano le eccellenze del settore: ecco chi sono tutti i vincitori di quest’anno.

Questa notte a New York si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'anno nel fashion system: i CFDA Fashion Awards 2025, meglio noti come gli Oscar della Moda che ogni anno premiano le eccellenze del settore che si distinguono per talento e originalità. La cerimonia si è tenuta al Museum of Natural History nell'Upper West Side ed è stata presentata dalla cantautrice e attrice Teyana Taylor. Naturalmente non sono mancate le star internazionali sul red carpet, anche se a farla da padrone sono stati i vincitori: ecco tutti gli stilisti e i creativi che si sono aggiudicati un riconoscimento.

I migliori designer della moda maschile e femminile del 2025

Il Council of Fashion Designers of America, presieduto dal presidente del CFDA Thom Browne e dal CEO e Presidente Steven Kolb, anche quest'anno ha premiato le eccellenze del settore moda con gli ambitissimi Awards.

Ralph Lauren

Il premio Designer of the Year è stato "diviso" in due categorie, quello per la moda femminile e quello per la moda maschile, andati rispettivamente a Ralph Lauren e Thom Brown. Entrambi sono riusciti a sbaragliare la concorrenza dei giovani talenti, dando prova di aver mantenuto intatta la loro eleganza ma senza rinunciare a un tocco contemporaneo che li rende super competitivi a livello internazionale.

Thom Browne

Tutti i premi assegnati ai CFDA Fashion Awards 2025

Il premio per il Migliore designer di accessori è andato alle sorelle Ashley e Mary-Kate Olsen con il loro brand The Row, mentre il riconoscimento Google Shopping American Emerging Designer of the Year è stato assegnato ad Ashlynn Park col marchio Ashlyn.

Ashlynn Park

Non sono mancate le menzioni speciali: Andre Walker ha ottenuto l'Isabel Toledo Board of Directors’ Tribute, Ralph Rucci il Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award e Sara Moonves il Media Award in honor of Eugenia Sheppard. A$AP Rocky, compagno di Rihanna, ha ritirato il Fashion Icon Awards, mentre a Donatella Versace è andato il Positive Change Award. Chiudono la lista Jerry Lorenzo con l'Innovation Award Presented by Amazon Fashion e Pieter Mulier, definito l'International Designer of the Year.