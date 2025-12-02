stile e Trend
Chi è stato eletto stilista dell’anno ai British Fashion Awards 2025

Ieri sera a Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2025, gli Oscar della Moda britannici. Chi si è aggiudicato il titolo di stilista dell’anno?
A cura di Valeria Paglionico
Ieri sera Londra è stata illuminata dai British Fashion Awards 2025, evento considerato la versione UK dei CFDA Awards americani (i cosiddetti Oscar della moda), organizzato ogni anno dal British Fashion Council per decretare gli stilisti e i talenti che si sono distinti per bravura. A ospitare la cerimonia di premiazione, come da tradizione, è stata la Royal Albert Hall, dove "a sorpresa" è stato allestito un tappeto blu (e non rosso). Al di là delle celebrities che si sono sfidate a colpi di stile, i veri protagonisti sono stati i vincitori: ecco tutti i grandi nomi che si sono aggiudicati i premi di quest'anno.

Jonathan Anderson è ancora stilista dell'anno

Il premio più ambito ai British Fashion Awards è quello che designa lo Stilista dell'anno, che in questo 2025 è stato un'assoluta riconferma: per la terza volta consecutiva è andato a Jonathan Anderson, direttore creativo del suo brand JW Anderson e di Dior (dove proprio negli ultimi mesi ha preso il posto di Maria Grazia Chiuri). Tra i riconoscimenti simbolo dell'evento ci sono anche quelli dedicati ai designer dell'anno della moda femminile e maschile. A essersi aggiudicata il titolo di British Womenswear Designer of the Year è stata Sarah Burton per Givenchy, mentre il British Menswear Designer of the Year è stata Grace Wales Bonner col suo brand Wales Bonner.

Brunello Cucinelli con la moglie Federica Benda
Brunello Cucinelli con la moglie Federica Benda

Il premio alla carriera a Brunello Cucinelli

Il premio Vanguard dedicato agli stilisti emergenti è stato consegnato a Dilara Fındıkoğlu per Dilara Fındıkoğlu, mentre il titolo di Modella dell'anno è andato ad Anok Yai. L'Outstanding Achievment Award, ovvero il premio alla carriera, è andato a Brunello Cucinelli (che lo ha "sottratto" al vincitore dello scorso anno, Tom Ford), mentre il Cultural Innovator Award se lo è aggiudicato Little Simz. Tra le novità ai British Fashion Awards non si può non annoverare il nuovo premio Style Moment of the Year, che celebra gli stilisti che hanno dato forma e hanno guidato la cultura contemporanea. Chi si è aggiudicato il primato in questa categoria? Sam Woolf: la mano guida di quell'altra mega-forza, Doechii .

CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Anok Yai, Modella dell’anno
Anok Yai, Modella dell’anno
