La New York Fashion Week in 20 outfit, sono questi i best look dell’Autunno/Inverno 2026-2027

Il backstage della sfilata Autunno/Inverno 26–27 di Marc Jacobs

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Settimana della Moda di New York apre il fashion month, sulle cui passerelle verranno presentate le collezioni donna per il prossimo Autunno/Inverno 2026-2027. Poi sarà la volta delle fashion week di Londra, Milano, mentre a chiudere sarà Parigi. Da Ralph Lauren a Michael Kors, passando per Marc Jacobs, Proenza Schouler e Tory Burch, le passerelle di New York sono il punto di riferimento per intercettare le tendenze della prossima stagione fredda. Tra tutti i look delle sfilate newyorchesi abbiamo scelto quelli più belli e rappresentativi. Ecco la nostra selezione.

Le gonne dritte di Marc Jacobs

Marc Jacobs ha aperto la New York Fashion Week con una sfilata diventata virale sui social, il cui fil rouge sono le gonne dritte dalla vita bassissima. Il designer torna al minimalismo anni '90, attualizzandolo attraverso contrasti cromatici e materici, mescolando lana e stampe check, paillettes con tessuti rigidi e strutturati dalla tonalità intensa. A colpire è la silhouette dritta che nasconde il punto vita, verticalizzando la figura e creando un effetto finale a colonna in tutti i look.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Marc Jacobs

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Marc Jacobs

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Marc Jacobs

Rigore (con le piume) da Michael Kors Collection

Tra i look più belli proposti sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027 di Michael Kors Collection ci sono quelli in cui capi basic, come le camicie over dal taglio maschile, sono accostati con vaporose gonne coperte di piume. Il marchio gioca, poi, con le proporzioni e con tagli asimmetrici su gonne dall'orlo spigoloso e su cappotti dai rever che appaiono "storti" o ancora su top dal lungo strascico. Ultimo focus di stagione sono i look full color, con abiti e accessori dipinti nella stessa identica tonalità, il cui effetto finale è originale pur nella sua estrema semplicità.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Michael Kors Collection

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Michael Kors Collection

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Michael Kors Collection

I tulip dress di Carolina Herrera

Romanticismo e dettagli classici spiccano sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027 di Carolina Herrera, che propone una collezione dove sono protagoniste cappe che coprono le spalle, stampe floreali, ampie gonne e silhouette ampie. Tra i best look di stagione ci sono quelli con tulip dress floreali e quelli monocolore in cui, sotto lupetti basic, spuntano gonne a palloncino dai vaporosi drappeggi. Le nuance chiave scelte dalla stilista son accese, come il rosso, o ben definite, come il viola.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carolina Herrera

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carolina Herrera

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carolina Herrera

Quadri e asimmetrie da Collina Strada

Il marchio Collina Strada utilizza l'asimmetria come filo conduttore dell'intera collezione, alternando abiti con stampe check a modelli in seta floreale o con dettagli in pizzo, mescolando ispirazioni differenti e creando un mood finale a tratti punk. Tra i nostri look preferiti per l'inverno ci sono i maxi dress a quadri, che sembrano camicie trasformate in abiti asimmetrici con orli coperti da maxi ruche, e ancora gli abiti strapless con bustier e gonne drappeggiate, realizzati con tessuti in lana Principe di Galles.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Collina Strada

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Collina Strada

Drappeggi e borchie da Proenza Schouler

Proenza Schouler sfila a New York con la prima collezione interamente creata dalla nuova Direttrice Creativa Rachel Scott. I look più belli visti in passerella sono quelli con peacoat rivisitati, trasformati in mini giacche corte da indossare su gonne longuette aderenti o su pantaloni dal taglio a palazzo. Anche qui tornano i tagli asimmetrici nelle gonne e negli abiti drappeggiati, decorati da orli sfrangiati e impreziositi con borchie metalliche.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Proenza Schouler

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Proenza Schouler

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Proenza Schouler

Il safari country di Ralph Lauren

Ralph Lauren per l'Autunno/Inverno 26-27 attinge all'iconografia western, proponendo look sospesi tra suggestioni country e richiami allo stile safari, la cui palette sabbiata è tutta giocata sui toni del marrone, del beige e del khaki. Spuntano giacche ispirate alla sahariana, dettagli country, stampe animalier e accessori in cuoio. Tra i look da tenere d'occhio ci sono quelli con completi in tweed, con tubini in velour lucente o ancora gli outfit composti con pullover e jeans decorati da ricami floreali in stile tapestry.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Ralph Lauren

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Ralph Lauren

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Ralph Lauren

Vernice e velluto da Tory Burch

Nella selezione dei best look della New York Fashion Week non possono mancare quelli con pencil skirt dalla vita bassa di Tory Burch, capi che la stilista declina in tessuti vernice e abbina a polo e pullover oversize. Tra i must di stagione ci sono poi i pantaloni loose fit in velluto a coste e ancora i cappotti o i blazer impreziositi da inserti in velluto marrone sui rever. A colpire nella collezione è anche la palette cromatica, dove toni morbidi e avvolgenti di crema e panna si alternano a nuance di rosso acceso, grigio antracite e borgogna. Oltre che nell'abbinamento di colori, i contrasti tornano nell'accostamento di capi maschili con pezzi iper femminili e nell'alternanza tra linee oversize e slim fit.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Tory Burch

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Tory Burch