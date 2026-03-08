Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027

La sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Dior

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questi giorni a Parigi stanno sfilando le collezioni donna per il prossimo Autunno/Inverno 2026-2027 dei grandi nomi della moda francese e internazionale, da Dior a Givenchy e Saint Laurent, da Balenciaga a Tom Forse e Stella McCartney. Dopo aver selezionato le migliori collezioni viste alla Milano Fashion Week è tempo di dare uno sguardo alle tendenze parigine, ecco dunque la nostra selezione dei look più belli apparsi sulle passerelle francesi.

Dior, gonne nuvola e bar jacket a onda

Jonathan Anderson riscrive i codici della Maison Dior inserendo nella collezione Autunno/Inverno 2026-2027 le linee sinuose e scultoree che da sempre caratterizzano il suo stile. In passerella sfilano dunque le iconiche Bar Jacket ma in versione crop e con orli a onda, abbinate a mini gonne che sembrano una nuvola, con ruche sovrapposte e lunghe code. Degni di nota i look mannish, con blazer avvitati e indossati su jeans balloon, e i soavi abiti da sera in rosa pastello realizzati in morbido chiffon.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Dior

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Dior

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Dior

Balenciaga, luci e ombre

Pierpaolo Piccioli gioca con le ombre disegnando per Balenciaga una collezione in cui il nero e protagonista e in cui reinterpreta le linee scultoree che hanno fatto la storia della Maison. I cappotti hanno dunque enormi colli dalle linee tondeggianti che ricordano i petali di un fiore e che avvolgono la figura, mentre i vestiti da sera coprono il corpo con sinuosi drappeggi. Il designer utilizza poi la pelle per creare abiti mantello che cadono morbidi, mentre chiodi e bomber sono rivisitati con linee crop o extra large.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Balenciaga

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Balenciaga

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Balenciaga

Courreges, top spigolosi e vernice

Linee spigolose e abiti dai bustini appuntiti caratterizzano la collezione invernale di Courreges. Anche qui regnano il bianco e nero. Alcune tonalità chiare di beige trovano spazio nei cappotti e nelle giacche crop con collo alto a imbuto, linea che ritorna in diversi capi apparsi nello show. Il nero brilla, invece, nei look in pelle vernice, con pantaloni slim e bluse a maniche corte.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Courreges

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Courreges

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Courreges

Saint Laurent, pizzo e pelliccia

Completi maschili e smoking over, maxi pellicce e abiti in pizzo caratterizzano la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 disegnata da Anthony Vaccarello per Saint Laurent. Qui la palette di colori prevede l'utilizzo nel nero e del marrone abbinati insieme, mentre gli abiti in pizzo sono tutti realizzati con tonalità calde di ocra, mattone e miele. I look da sera sono impreziositi con maxi collier che assomigliano a monili e che tornano anche in forma di spille e maxi bottoni. Da tenere d'occhio le maxi pellicce che reinterpretano in chiave extra large i modelli in voga negli anni '80 e che sicuramente influenzeranno le tendenze per la prossima stagione fredda.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Saint Laurent

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Saint Laurent

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Saint Laurent

Stella McCartney, completi retrò e abiti con le ali

La designer britannica per l'inverno propone una collezione giocata sui contrasti, in cui convivono linee retrò (come quelle dei completi con pencil skirt e top con baschina profilata in pelliccia eco) e capi sportivi o iper contemporanei (come le giacche a vento e le felpe con zip dalle spalle appuntite abbinate a pantaloni ampi con ghette). McCartney utilizza anche linee "spigolose" proponendo abiti e top dagli orli a triangolo che creano sui fianchi degli inserti simili ad ali.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Stella McCartney

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Stella McCartney

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Stella McCartney

Givenchy, colletti storti e maxi spacchi

Sarah Burton disegna per Givenchy una collezione invernale in cui ispirazioni, silhouette, colori e stampe opposte vengono mescolate e unite insieme. Appaiono dunque in passerella tonalità accese di rosso e giallo contrapposte al nero e al bianco, sfilano capi decorati con stampe animalier affiancati a look monocolore o con motivi gessati. La destrutturazione è protagonista grazie a camicie con colletti "storti" e appuntiti e ai blazer crop dai rever capovolti. Degni di nota i look in pelle, come quelli con abiti cappa o con gonne dal maxi spacco, e ancora quelli con denim oversize dalle cuciture a contrasto.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Givenchy by Sarah Burton

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Givenchy by Sarah Burton

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Givenchy by Sarah Burton

Acne Studios, profili furry e quadri

Il fil rouge della collezione invernale di Acne Studio sono i dettagli furry e i profili in pelliccia eco che tornano ossessivamente sulle maniche dei blazer, sui colli delle maxi giacche e persino sugli orli di pinocchietti aderenti in denim. Appaiono, poi, in diversi look i tagli asimmetrici e le fantasie a quadri che vengono mescolate con capi in seta dalla tonalità lucente, in giallo burro o celeste.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Acne Studios

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Acne Studios

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Acne Studios

Tom Ford, power suit e minimal

Haider Ackermann disegna per l‘Autunno/Inverno 2026-2027 di Tom Ford una collezione rigorosa e minimal, in cui convivono look dalla silhouette slim e capi oversize. L'intera palette è quasi completamente giocata sulla contrapposizione tra bianco e nero, ma spuntano anche dettagli di marrone, nei cappotti dalle spalle appuntite, e di celeste, nelle camicie maschili con colletto bianco inserite negli outfit con power dress dalla fantasia gessata. Tra i dettagli must have ci sono i pantaloni con mini cinture oblique e i look animalier in black and white con stampa dalmata.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Tom Ford

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Tom Ford

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Tom Ford

Rabanne, tartan e fiori

Fantasie abbinate in mix and match e stili completamente opposti convivono nello stesso look sulla passerella invernale di Rabanne, dove sfilano outfit con romantici abiti dalla stampa floreale, accostati a capi dalla trama check o tartan. La mescolanza avviene anche con la giustapposizione tra capi casual e pezzzi più formali. Da tenere d'occhio i mini cardigan knitting in maglia colorata e i lunghi abiti scintillanti la cui lavorazione ricorda le squame della coda di una sirena.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Rabanne

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Rabanne

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Rabanne

Carven, frange e colli a scialle

La Maison propone a Parigi una serie di look monocolore, sui toni del burgundy, del panna e del nero, su cui spuntano inserti in pelle e lunghe frange. Regnano le linee over sui completi in coordinato e sui cappotti, mentre morbidi colli a scialle caratterizzano i coat di stagione.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carven

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carven

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Carven

Schiaparelli, bustier e drappeggi

Tra le collezioni più belle viste a Parigi c'è quella disegnata da Daniel Roseberry per Schiaparelli. Il designer ammalia con sinuosi abiti dagli orli ondulati e crea movimenti sul tessuto di abiti drappeggiati che sembrano sculture. I dettagli statuari tornano anche nei bustini rigidi che si sdoppiano creando una sorta di negativo nel look. Degli di nota anche i tailleur pantaloni, resi più glam e femminili grazie a vite strette e spalline appuntite.

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Schiaparelli

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2026–2027 di Schiaparelli