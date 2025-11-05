Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain: l’addio alla Maison dopo 14 anni

Olivier Rousteing ha detto addio a Balmain, Maison francese fondata nel 1945 da Pierre Balmain, di cui è stato direttore creativo negli ultimi 14 anni. La notizia è arrivata con una nota ufficiale condivisa sui social dall'azienda e ha lasciato di stucco i fan della leggendaria partnership. Con le dimissioni dello stilista, infatti, si è chiusa letteralmente chiusa un'era che ha fatto la storia della moda del XXI secolo e ora non si può fare a meno di attendere il nome del designer che prenderà il suo posto.

L'addio di Olivier Rousteing a Balmain

Era il 2011 quando Olivier Rousteing venne nominato direttore creativo di Balmain e oggi, dopo ben 14 anni, la lunga collaborazione si è interrotta. Nella nota condivisa sui social dalla Maison si leggono i messaggi di gratitudine dei leader dell'azienda, da Rachid Mohamed Rachid, CEO di Mayhoola e Presidente di Balmain, a Matteo Sgarbossa, amministratore delegato della griffe, che ha dichiarato: "Il contributo offerto da Olivier e la passione da lui dimostrata negli ultimi anni lasceranno un segno indelebile nella storia della moda". Non è mancato l'intervento del designer, che ha detto addio al suo ruolo dicendo: "Sono profondamente orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato e profondamente grato al mio eccezionale team di Balmain, alla mia famiglia, in un luogo che è stata la mia casa negli ultimi 14 anni. Mentre guardo al futuro e al prossimo capitolo del mio percorso creativo, porterò sempre questo momento prezioso nel mio cuore". Ora per la Maison arriva il momento di riorganizzarsi ma per il momento ha rimandato l'annuncio del successore di Rousteing (che avverrà "a tempo debito").