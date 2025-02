video suggerito

Chi ha firmato l’abito bianco e nero di Noemi nella prima serata di Sanremo 2025 Noemi è stata tra i primi Big che si sono esibiti durante la serata di debutto del Festival di Sanremo 2025: chi ha firmato il suo elegante abito black&white? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è partita da qualche ora e tutti gli artisti si apprestano a presentare le loro canzoni inedite sull'ambito palco dell'Ariston. Nel corso della prima serata si esibiranno tutti e al termine della puntata ci sarà già una classifica provvisoria. Noemi è stata tra le prime ad aver "sfidato" la tanto temuta scalinata dell'Ariston e lo ha fatto con un look da diva moderna che non è passato inosservato. Ha detto ormai definitivamente addio ai tailleur rigorosi e agli abiti oversize del passato, ora è glamour e sofisticata: ecco chi ha firmato l'abito black&white che ha indossato durante la prima serata per lanciare Se t'innamori muori.

Il look di Noemi nella prima serata di Sanremo 2025

Sul green carpet aveva incantato tutti con una maxi pelliccia che rivelava un completo smoking smanicato, ma è stato per il debutto della competizione sanremese vera e propria che Noemi è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dalla stylist Ramona Tabita, per la prima serata ha puntato sull'eleganza senza tempo ma con un tocco glamour.

Noemi nella prima serata di Sanremo

Ha indossato un lungo abito black&white di Giambattista Valli Couture. Si tratta di un modello fasciante in raso nero con una sinuosa gonna a sirena scampanata e bustier strapless, arricchito da nastri di tulle total white che si trasformano in strascico. Ad aggiungere un tocco brillante è stata una collana rigida in oro rosa con dei diamanti incastonati di Bvlgari.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Noemi con gioielli Bvlgari

L'evoluzione di stile di Noemi a Sanremo 2025

Fin dalla prima apparizione pubblica di Noemi a Sanremo 2025 è stato evidente che abbia rivoluzionato drasticamente il suo stile. Ha abbandonato i tailleur, gli abiti oversize e i colori sui toni del nude a cui ci aveva abituato dall'inizio della sua carriera a oggi, ora punta sul glamour e sui capi d'Alta Moda. Tutti i look dell'armadio sanremese della cantante sono Couture ma di diversi brand, a prova del fatto che non vuole associare la sua immagine a un unico marchio. Ad aiutarla in questa trasformazione è stata Ramona Tabita, stylist che in passato aveva collaborato con Elodie e che ancora oggi segue Mahmood. Insomma, Noemi sembra essere destinata a entrare nell'olimpo delle "dive moderne": nelle prossime serate sanremesi continuerà a sorprendere con i suoi outfit chic e fashion?

Noemi in Giambattista Valli Couture