Elodie posa per il film "Mufasa: il Re Leone": la cantante è chic con slip dress e pelliccia fluffy Elodie è la nuova protagonista di "Mufasa: Il Re Leone", film d'animazione Disney in cui presta la voce alla leonessa Sarabi. Per uno degli shooting per il film, l'attrice e cantante sfoggia un look retrò super chic.

A cura di Arianna Colzi

Elodie | Foto Giulia Parmigiani

Elodie sta vivendo un momento davvero speciale dal punto di vista lavorativo. La cantante è protagonista di The Cal 2025, il Calendario Pirelli, in cui viene ritratta insieme a star del calibro di Vincent Cassel, le attrici Simone Ashley e Hunter Schafer e altre star internazionali. Pochi giorni fa, inoltre, si è tenuto a Londra il lancio progetto curato dal fotografo Ethan James Green ed Elodie era tra le star protagoniste sul red carpet. In tutto questo la cantante ha lanciato anche il suo nuovo singolo, Feeling, duetto in coppia con Tiziano Ferro registrato a Los Angeles qualche mese fa. Per finire, Elodie torna anche al cinema con Mufasa: Il Re Leone, film in cui presta la voce a Sarabi, la leonessa madre di Simba e moglie di Mufasa. In uno shooting per la promozione del film, in una scenografia suggestiva, l'attrice è elegantissima con pelliccia fluffy e slip dress.

Il look da sera di Elodie

Elegantissima e regale, Elodie sembra una diva d'altri tempi. Lo slip dress nero dal fondo ampio fa da contrasto con la pelliccia rosa antico: una fake fur fluffy corta e perfetta per rievocare i look da red carpet delle grandi star. Per esaltare la silhouette, Elodie ha scelto un abito fasciante che esalti la sua fisicità, coperta, però, dalla pelliccia. Anche il beauty look e l'hair look contribuiscono a rendere il look da vera diva: lo chignon raccolto con cui ha scelto di raccogliere i capelli e lo smokey eye da manuale allungano lo sguardo, illuminato da gioielli preziosi.

Elodie per lo shooting di "Mufasa: Il Re Leone" | Foto Giulia Parmigiani

Gli orecchini a maglie sono firmati Tiffany&Co. e fanno parte della collezione HardWear del brand statunitense di fine jewelry. Il modello grande, sfoggiato da Elodie, è presente sia in oro giallo che in oro rosa e viene venduto sul sito della Maison a 4.600 euro. Un dettaglio chic per un look davvero sofisticato.

Elodie con gioielli Tiffany&Co. | Foto Giulia Parmigiani