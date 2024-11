video suggerito

Elodie, il significato del look furry da 2mila euro per il lancio del film Mufasa Elodie continua ad andare alla conquista del mondo del cinema, questa volta nei panni di doppiatrice. Ha dato la voce a Sarabi, una delle protagoniste del film Mufasa: Il Re Leone, e in occasione del photocall non ha potuto fare a meno di trasformarsi in una leonessa in carne e ossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie è la donna del momento e non solo perché riesce a trasformare ogni sua hit in un tormentone, ha anche più volte dato prova di essere un'artista poliedrica capace di primeggiare in ogni settore. Ha appena lanciato Feeling, un inedito duetto con Tiziano Ferro, è stata scelta tra le muse del nuovo Calendario Pirelli e ha anche conquistato il mondo del cinema. Se due anni fa aveva debuttato come attrice in Ti mangio il cuore, ora è diventata doppiatrice del film Mufasa: Il Re Leone, il prequel Disney de Il Re Leone nel quale ha dato la voce a Sarabi, la madre di Simba.

Chi ha firmato il look di pelliccia di Elodie

Nelle ultime ore il The Space Cinema Moderno di Roma ha ospitato il photocall di Mufasa: Il Re Leone e tra i grandi protagonisti dell'evento non poteva mancare Elodie, una delle doppiatrici italiane. L'avevamo lasciata in total black col fianco nudo al lancio di The Cal 2025, oggi la ritroviamo in versione leonessa nella Capitale, la sua città natale. Seguita da una delle sue stylist Giulia Cova, ha puntato tutto sull'esuberanza di Diesel mixando colori accesi e dettagli furry. Il look fa parte della collezione Fall/Winter 2024-25 della griffe ed è in perfetto stile jungle, dunque a tema con il film.

Diesel Fall/Winter 2024-25

Elodie brilla con oro e diamanti

La cantante ha detto addio al total black da dark lady e ha lasciato esplodere le tinte vitaminiche. Il completo con giacca sportiva e pencil skirt è infatti a fondo bianco ma decorato all-over con delle criniere arancioni stampate che diventano dettagli furry sugli orli. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di maxi stivali in cocco marrone dal vertiginoso tacco a spillo e una cascata di gioielli di Tiffany&Co., dagli anelli di diamanti agli orecchini pendenti in oro giallo. Make-up appena accennato e coda di cavallo alta, tiratissima ed extra long: Elodie in versione leonessa è ancora una volta un'indiscussa icona fashion.

Leggi anche Elodie come una diva per il lancio del Calendario Pirelli 2025: sfila in nero col fianco nudo

Elodie in Diesel