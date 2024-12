video suggerito

Elodie e Marco Mengoni di nuovo insieme: reunion tra gessati e pellicce alla prima di Mufasa Ieri a Milano si è tenuta la prima di Mufasa: Il Re Leone e tra gli ospiti non potevano mancare i doppiatori italiani, primi tra tutti Elodie e Marco Mengoni. Ecco cosa hanno indossato i due cantanti per la "reunion" a poco più di un anno dal duetto Pazza Musica.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 20 dicembre arriverà al cinema Mufasa: Il Re Leone, l'attesissimo prequel del film della Disney degli anni '90 diretto da Barry Jenkins, e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di guardarlo, rendendo così il Natale ancora più magico. Ieri a Milano si è tenuta la prima italiana e tra gli ospiti che vi hanno partecipato non potevano mancare Elodie e Marco Mengoni, entrambi doppiatori di due personaggi di primo piano, Sarabi e Simba. È stata la prima volta che si sono ritrovati "ufficialmente" dopo il successo di Pazza Musica di 2 estati fa e per l'occasione hanno lasciato trionfare il glamour: ecco cosa hanno indossato.

Marco Mengoni col gessato oversize

Il cast di doppiatori di Mufasa è letteralmente da sogno: a dare le voci ai personaggi del film ci sono diversi volti noti dello spettacolo, da Luca Marinelli a Elisa, fino ad arrivare a Elodie e Marco Mengoni. Sono stati proprio questi ultimi due ad attirare tutti i riflettori, visto il profondo legame di amicizia che da sempre li unisce. Li avevamo lasciati in cima alle classifiche dell'estate 2023 con Pazza Musica, ora li ritroviamo fianco a fianco sorridenti e affiatati sul red carpet della prima milanese di Mufasa. Il cantante, in particolare, ha reinterpretato in chiave contemporanea il classico completo gessato: ha scelto un modello con giacca e pantaloni oversize, sostituendo la tradizionale camicia con una canotta dark scollata.

Elodie segue il trend furry per l'inverno

Elodie per la prima del prequel de Il Re Leone è rimasta fedele al trend furry su cui aveva puntato già in passato ad altri eventi legati al film. Ha lasciato trionfare lo stile "safari" con un outfit color sabbia: ha abbinato un tubino midi in pelle, un modello drappeggiato lungo tutta la silhouette e con spacco laterale, a un coprispalle di pelliccia in tinta. Per completare il tutto ha scelto una spilla a forma di croce (che ha agganciato al soprabito di pelo), un paio di pumps color panna di Jimmy Choo e degli scintillanti gioielli di Tiffany&Co. Capelli sciolti e lisci, make-up con focus su occhi e bocca e sorriso smagliante: Elodie continua a spopolare con la sua bellezza e la sua passione per la moda.

Elodie con pumps Jimmy Choo