Elodie a This is me è rock: racconta gli esordi ad Amici col completo di pelle Elodie è la grande protagonista dell’ultima puntata di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebra il successo dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Cosa ha indossato la cantante per il ritorno negli studi Mediaset? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, mercoledì 4 dicembre, va in onda la terza e ultima puntata di This is me, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che celebra il successo dei talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Negli scorsi appuntamenti tra gli ospiti ci sono stati sia artisti delle prime edizioni, da Anbeta Toromani a Elena D’Amario, sia i giovanissimi delle stagioni più recenti, come ad esempio Petit e Mida. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state però soprattutto alcune cantanti diventate ormai il simbolo del pop italiano, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, fino ad arrivare ad Annalisa. Nel gran finale arriva Elodie, che ripercorre le tappe della sua carriera con un look dall’animo rock.

L'evoluzione di stile di Elodie da Amici a oggi

Elodie è tra le artiste più in vista del momento e, complici i numerosi successi raggiunti negli ultimi anni, dalle canzoni diventate tormentoni alle diverse esperienze nel cinema, in molti hanno quasi dimenticato che il suo debutto risale a una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Se all’epoca indossava le tute del talent e portava i capelli rosa, ora le cose sono cambiate e ogni suo look riesce a dettare legge in fatto di tendenze. Per un appuntamento importante come quello con l'ultima puntata di This is me non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Dopo l’abito coi petali trasparenti sul seno e la pelliccia dal volume extra, ora ha puntato sulla mania del total leather.

Elodie a This is me

Chi ha firmato i gioielli di Elodie a This is me

Per l’ospitata a This is me Elodie è tornata allo stile dark che da sempre ama in modo particolare. Ha infatti sfoggiato un completo di pelle nero dall’animo rock, per la precisione un coordinato con corpetto fasciante e strapless e pantaloni a vita alta dalla linea dritta. Ad aggiungere dei punti luce sono stati i gioielli, tutti firmati Tiffany&Co., dalle collane a catena in oro bianco e giallo ai bracciali rigidi, fino ad arrivare agli orecchini a cerchio con i diamanti incastonati. Naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. Elodie non è forse una delle ex concorrenti di Amici che più sono cambiate col passare del tempo?