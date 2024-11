Elodie ospite a Che Tempo Che Fa: l’abito è impreziosito da petali trasparenti sul seno

video suggerito

Pienone di ospiti come sempre, nella puntata di Che Tempo Che Fa del 24 novembre. Fabio Fazio ha avuto in collegamento da New York l'attrice e premio Oscar Whoopi Goldberg. In studio con lui, invece: Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico (prima intervista televisiva insieme dopo il matrimonio), Luca Zaia, Alberto Matano, M¥SS KETA. Presente anche Elodie.

Elodie è la grande protagonista della scena musicale del momento grazie al nuovo singolo Feeling, realizzato insieme a Tiziano Ferro. Per lui la cantante ha avuto parole di grande stima: "Lo ammiro tantissimo: una grandissima penna, un grandissimo cantautore, una persona di grande coraggio". Il conduttore non ha potuto fare a meno di mostrare il backstage del Calendario Pirelli: Elodie, infatti, è stata inclusa nell'edizione 2025. Ha posato nuda contro i pregiudizi, realizzando uno scatto potente in cui esprime tutta la sua fierezza.

Insomma, sono tanti i progetti che sta portando avanti anche al di fuori della musica: è un'artista che ama mettersi in gioco e sperimentare. Non a caso di recente ha anche prestato la voce a un personaggio del film d'animazione Mufasa: Il Re Leone di Disney. A Fabio Fazio, infine, ha raccontato dell'iniziativa "Prendersi cura" che si svolgerà nella scuola del quartiere dove è cresciuta, per aiutare i ragazzi nello studio, a capire i loro talenti, a coltivare i loro sogni. "È importante stare vicino all’istruzione dei ragazzi, questa è una cosa che ripeterò sempre. La povertà educativa è un dato importante" ha detto.

Il look di Elodie

Per la serata negli studi Rai, Elodie ha scelto un abito lungo bicolore firmato Nensi Dojaka: è un capo della collezione Primavera/Estate 2025. Il modello Evie è un abito nero con corpetto rosa, su cui sono applicati due petali semitrasparenti che avvolgono il seno (elementi ricorrenti in tutta la linea). Il vestito da sera costa 2.038,95 sul sito ufficiale del brand. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté nere e gioielli scintillanti: collier e orecchini.

Il marchio caratterizzato proprio da un approccio audace e moderno allo stile femminile, fatto di tessuti delicati e silhouette audaci, tagli cut-out strategici, trasparenze. I design di Nensi Dojaka celebrano il corpo femminile ed è un messaggio in cui Elodie si ritrova, avendo da sempre espresso chiaramente il proprio pensiero al riguardo.

La cantante ha sempre rivendicato il diritto di essere padrona del proprio corpo, che ama e ama mostrare. Questo suo essere così disinibita e consapevole l'ha messa al centro di critiche e polemiche. La sua risposta ai commenti sessisti è stata: "Io sono una smandrappa orgogliosa. Però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre".