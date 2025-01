video suggerito

Elodie è fiera di sé: “Piacere a tutti è impossibile, la bellezza arriva e se ne va” Elodie, in vista della partecipazione a Sanremo 2025, si è raccontata in un’intervista, parlando sia della sua vita professionale che di quella sentimentale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie Nensi Dojaka a Che Tempo Che Fa

Manca poco al Festival di Sanremo 2025, che segnerà la quarta partecipazione in gara di Elodie. La cantante è in un periodo d'oro della sua carriera: si è conquistata un posto di spicco nel panorama musicale nazionale vincendo premi, collaborando con artisti importanti, facendo grandi numeri in termini di ascolti e vendite. È amatissima dal pubblico, che vede in lei un'artista di talento, ma anche una donna forte e decisa, sempre pronta a stupire, capace di mettersi in gioco con coraggio e umiltà.

Elodie è fiera di sé

Raccontandosi a la Repubblica la cantante si è detta felice di tornare sul palco dell'Ariston, un luogo che le ha regalato grandi gioie, soddisfazioni ed emozioni indimenticabili. Porterà in gara un brano che si intitola Dimenticarsi alle 7, poi si preparerà per i due concerti negli stadi in programma a Milano e Roma. La cantante ha ammesso di essere molto soddisfatta di ciò che ha fatto fino ad ora, dei traguardi raggiunti, ma ha un rapporto molto sereno col successo di cui gode:

La fama arriva e se ne va, i soldi e la bellezza arrivano e se ne vanno. Oggi stiamo dritti e domani ci ritroveremo orizzontali, mi godo questo bellissimo periodo con la consapevolezza che un giorno finirà. Speriamo il più tardi possibile.

Elodie in Mugler a Sarà Sanremo

Lei, così fiera del suo presente, non ha però mai rinnegato il suo passato, preferendo la verità e la sincerità alla finzione. Difatti odia chi sceglie queste strade:

Leggi anche Elodie a This is me è rock: racconta gli esordi ad Amici col completo di pelle

Se sei onesto e ti presenti per quel che sei i rapporti sono più semplici. Con il passare del tempo ho capito che preferisco le persone che si mostrano per quello che sono, anche quando sono sgradevoli, a quelle che fingono. Capita di confrontarsi e scontrarsi? Di litigare furiosamente? Di esasperarsi? piangere? Benissimo. Mi chiamo Elodie, mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso. Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto.

Tutto va a gonfie vele insomma, ma non solo sul fronte professionale. È molto innamorata del suo compagno Andrea Iannone. Una volta superati gli iniziali pregiudizi, in lui ha trovato una persona gentile, capace di farla ridere, dolce e generoso.

Elodie in Marni alla Festa del Cinema di Roma

Elodie cambia look in copertina

Sulla copertina Elodie sfoggia un look curato dallo stylist Giovanni Dario Laudicina: la cantante indossa un abito bianco con spacco firmato Gucci, effetto side boobs, ossia quello con scollatura laterale estremamente sensuale. Ma è l'hair style ad attirare l'attenzione, perché non è la chioma naturale della cantante, bensì una parrucca: un pixie cut corvino prende il posto dei suoi lunghi capelli scuri naturali. Coi capelli, lei ha sempre giocato molto, anche in modo drastico, tra tagli e parrucche: l'abbiamo conosciuta nella scuola di Amici coi capelli rosa, poi l'abbiamo vista con le treccine extra long e col mullet biondo nel video di Due.

Elodie in custom Salvatore Burgio alla premiere del film Mufasa

È una diva camaleontica, che si piace, ma sa benissimo che non si può avere l'approvazione di tutti. "Piacere a tutti è impossibile" ha detto nell'intervista. Ma di questo non si è mai preoccupata, concentrata soprattutto sulla sua felicità, sul suo benessere, per nulla interessata al giudizio altrui. Questo suo essere sicura e sfacciata le ha causato qualche critica, da parte di chi per esempio non gradisce la sua predilezione per look sexy e audaci quando è in scena. Ma lei non si è scomposta e in risposta ai commenti sessisti ha affermato di sentirsi una "smandrappa orgogliosa".