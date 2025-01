video suggerito

Elodie: “In passato sono stata fregata. Su Andrea Iannone avevo pregiudizi, poi mi sono innamorata” Elodie si racconta in un’intervista. La cantante, in gara a Sanremo 2025, parla dell’amore con Andrea Iannone e rivela alcuni dettagli sulla loro relazione. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra meno di venti giorni Elodie salirà sul palco dell'Ariston per prendere parte al Festival di Sanremo 2025 con il brano Dimenticarsi alle 7. La cantante, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, parla del suo approccio alla vita e della storia d'amore con Andrea Iannone, pilota motociclistico a cui è legata da ormai due anni.

Elodie: "Io e Andrea Iannone siamo simili e opposti, ci compensiamo"

Elodie parla della relazione iniziata nell'ottobre del 2022 con Andrea Iannone. La cantante ammette che, nonostante i dubbi iniziali, l'amore tra loro è stato subito travolgente: "Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui". A conquistarla è stato il suo modo di essere:

Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un'attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo.

Elodie e Andrea Iannone

Elodie: "Non mi vergogno né del mio passato, né del mio presente"

Per Elodie la verità e l'onestà sono valori fondamentali. La cantante preferisce le persone che si mostrano per ciò che sono realmente: "Capita di confrontarsi e scontrarsi? Di litigare furiosamente? Di esasperarsi? piangere? Benissimo. Mi chiamo Elodie, mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso. Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto". La vita l'ha spinta ad assumere un atteggiamento più attento e diffidente:

Se vogliamo farla breve posso dirle che mi hanno mancato di rispetto tutti quelli che facevano a gara per mostrarsi migliori di quel che erano. Sono stata fregata spesso, ora sono molto attenta e se vuole sospettosa. Essere ingannati non è una bella sensazione.