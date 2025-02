video suggerito

Gaffe di Elodie a Sanremo, scambia il conduttore Alberto Matano per Frank Matano: “Sono rincogl**nita” Piccola gaffe di Elodie a Sanremo durante il collegamento con La Vita in Diretta. La cantante ha confuso il nome del conduttore Alberto Matano scambiandolo per il comico Frank Matano. Dopo essersi accorta dell’errore, ha commentato: “Sono rincogl**nita”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaffe di Elodie a La Vita in Diretta. Ospite del programma di Rai1, prima dell'esibizione nella serata dei duetti, la cantante ha sbagliato il nome del conduttore Alberto Matano, confondendolo con un suo omonimo, noto comico e attore. Il video del momento è in breve diventato virale su X.

La gaffe di Elodie a La Vita in Diretta, al conduttore Alberto Matano: "Come stai Frank?"

Come tutti i cantanti durante la settimana di Sanremo, anche Elodie è sempre di corsa. Nonostante questo, è riuscita a fermarsi qualche secondo per un breve collegamento con il programma La Vita in Diretta, nella puntata del 14 febbraio, prima di scappare a prepararsi per la serata dei duetti. Raggiunta l'inviata, la cantante si è rivolta al conduttore e ha detto: "Come state? Come stai Frank?". Elodie ha subito commesso una gaffe, confondendo il nome di Alberto Matano e scambiandolo per Frank Matano, noto comico e attore. I due hanno lo stesso cognome. "Frank sta benissimo. Sai che succede sempre? Ci ridiamo un sacco perché ci scambiano. Lui lo chiamano Alberto o Albert, siamo molto amici", ha spiegato Matano. La cantante si è accorta dell'errore e ha ironizzato: "Io sono una rincogl**nita, famosissima per questo in Italia tra le varie cose. Cantante e rincogl**ta".

Elodie duetta con Achille Lauro nella serata delle cover

Nella serata dedicata ai duetti e alle cover, Elodie ha scelto di duettare sul palco dell'Ariston con Achille Lauro. Entrambi romani, porteranno un brano dedicato alla loro città, Tributo a Roma, di Rino Gaetano. Per quanto riguarda la competizione principale, invece, la cantante è in gara con Dimenticarsi alle 7. Il testo racconta del "dramma" dell'amore, ma allo stesso tempo "c’è una disperazione un po’ diversa". Per l'artista si tratta della quarta volta in gara alla kermesse.