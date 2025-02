Quando Elodie era una ragazza di Porta Venezia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025, al quale torna per la quarta volta come Big in gara con il brano Dimenticarsi alle 7. La cantante è particolarmente legata al palco dell'Ariston (non a caso lo ha calcato anche nei panni di co-conduttrice) e di sicuro anche in questa nuova esperienza riuscirà a sorprendere i fan con dei look glamour, sofisticati e d'avanguardia. Oggi siamo abituati a vederla meravigliosa, chic e sensuale ma com'era agli esordi, quando veniva considerata una delle "ragazze di Porta Venezia" di Myss Keta? Ecco le vecchie foto che mostrano la trasformazione.

Le foto di Elodie in versione "ragazza di Porta Venezia"

Da quando ha raggiunto il successo, Elodie si è trasferita stabilmente a Milano, ma in quanti ricordano il suo passato da "ragazza di Porta Venezia"? Era il 2019 quando Myss Keta la scelse per sfilare tra le strade del capoluogo lombardo nel video della canzone-manifesto omonima, all'epoca non solo scalava le classifiche con Margarita (brano che segnò l'inizio della sua relazione con Marracash) ma cominciava anche a essere considerata una icona fashion dall'animo provocante e glamour. Insieme a lei nella clip nella hit c'erano grandi nomi come Paola Iezzi,, Noemi, Joan Thiele, Martina Dell'Ombra, Priestess, Roshelle, La Pina: tutte unirono le loro forze per sostenere la comunità Lgbt a colpi di rime, colori vitaminici e dettagli audaci.

Il video di Myss Keta "Le ragazze di Porta Venezia"

La trasformazione di Elodie dagli esordi a oggi

Se le immagini di Elodie in versione ragazza di Porta Venezia vengono paragonate con quelle attuali, sembra di trovarsi di fronte due persone diverse. Nel video di Myss Keta la cantante indossava un micro tubino fasciante a quadretti bianchi e rosa, un modello dalla silhouette aderentissima portato senza reggiseno. Per completare il tutto scelse un'appariscente vestaglia di tulle rosa trasparente con dettagli di pelo sulle maniche e un paio di pumps in pvc trasparente.

Elodie nel 2019

A fare la differenza, però, era il beauty look: all'epoca Elodie portava i capelli cortissimi, biondi e con la fila molto laterale, mentre per quanto riguarda il make-up amava i dettagli marcati, dal rossetto rosso alla linea di eye-liner molto visibile. Da allora Elodie di strada ne ha fatta e ha evoluto in modo evidente anche il suo stile, diventando più sofisticata, chic e glamour.

Elodie oggi