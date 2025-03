video suggerito

Elodie coi collant rossi, Marco Mengoni coi guanti di pelle: la reunion alla Fashion Week Elodie e Marco Mengoni sono uniti dalla passione per la musica e per la moda: erano nel front row della sfilata di Versace.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni e Elodie

La quarta giornata della Milano Fashion Week si è chiusa con la sfilata di Versace, che ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2025-26. Fedez, amico di vecchia data di Donatella Versace e presenza fissa ai suoi show, non poteva mancare certo stavolta, difatti era presente in prima fila. Nel front row anche l'attore Cillian Murphy, seduto accanto a Anna Wintour. La Casa di Moda ha invitato anche Elodie e Marco Mengoni, divi fashion dell'evento.

Versace porta in passerella la nuova collezione

Il velluto, la medusa, la stampa barocca, l'abbinamento nero-oro, la V: la nuova collezione firmata da Donatella Versace non rinuncia agli elementi distintivi della Maison, che difatti ritornano. La fonte d'ispirazione della stilista affonda le sue radici nei costumi che Gianni Versace realizzò per il teatro, ecco perché fanno la loro comparsa anche gonne e minidress che ricordano i tutù del balletto classico, che sfilano accanto a maxi cappotti imbottiti oversize, abiti da sera con le spalline strutturate, body e corsetti.

Marco Mengoni e Elodie

Elodie e Marco Mengoni nel front row della sfilata

Li avevamo lasciati a dicembre alla prima di Mufasa – Il re Leone: Elodie e Marco Mengoni, infatti, si sono cimentati come doppiatori. Sono proprio loro le voci di due personaggi del film e dunque non potevano mancare all'anteprima milanese, in vista dell'uscita nelle sale. E rieccoli ora, seduti l'uno accanto all'altra, alla sfilata di Versace. I due sono molto amici: amano condividere il palco, ma ad unirli c'è anche la passione per la moda, oltre che quella per la musica.

Elodie in Versace

Elodie due giorni fa ha preso parte alla sfilata di Prada, con un look da vera diva. Ma non poteva mancare allo show di Versace, brand che ha firmato uno dei suoi recenti look sanremesi. Hot pants, giacca di pelle e camicetta per lei, con collant rossi e sandali. Ha aggiunto anche la nuova mini handbag circolare della Maison, impreziosita con l'iconico simbolo della "V", sfoggiata anche da altre ospiti del front row. Decisamente più rock il look del collega e amico, con trench di pelle nero, pantaloni scuri, camicia con stampa della Maison, guanti con piccolissime borchie e stivaletti dalla punta dorata. Impossibile staccare dai due gli occhi di dosso.