Elodie in total white: a sorpresa sul palco con Marco Mengoni in shorts e maxi stivali Marco Mengoni ha ospitato Elodie nella tappa milanese del suo tour, sul palco di San Siro. Sexy look total white per la cantante.

A cura di Giusy Dente

Il tormentone dell'estate sin chiama Pazza Musica e porta le firme di due dei nomi maggiormente importanti del nostro panorama musicale. Elodie e Marco Mengoni hanno unito le forze, dando vita a un brano che sta spopolando e che farà da colonna sonora delle serate estive. Il cantante è alle prese col tour negli stadi e nella tappa milanese l'ha raggiunto sul palco la collega, mandando in delirio il pubblico presente.

Marco Mengoni canta con Elodie

Marco Mengoni ed Elodie sono la coppia musicale del momento. Nella gara dei tormentoni estivi, il loro duetto sta andando fortissimo. Pazza Musica è la terza traccia di Materia (Prisma), ultimo episodio della trilogia del cantante romano. È stata scritta dagli autori Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Zef. Il relativo video, invece, è stato girato a Milano con la regia di Roberto Ortu e la fotografia di Francesco Piras e vede i due artisti scatenarsi a tempo di musica.

La canzone, infatti, è una danza sensuale che invita a lasciar andare paure e ansie. E i due si sono scatenati ballando con grande energia e dando carica a tutti i presenti anche a San Siro, durante la tappa milanese del tour di Marco Mengoni. Il cantante ha ospitato a sorpresa Elodie sul palco e hanno cantato proprio Pazza Musica, infiammando la scena. Presente come ospite anche Ernia.

Leggi anche Il nuovo look di Elodie: coi capelli castani annuncia la collaborazione con Marco Mengoni

Elodie in bianco

Il bianco è il colore estivo per eccellenza e sul palco di San Siro, per il concerto milanese dell'8 luglio del Mengoni negli Stadi Tour 2023, Elodie ha scelto proprio un look total white. La cantante è entrata in scena sfoggiando un body monospalla con dettaglio cut out sul fianco abbinato a un paio di shorts, completando l'outfit con degli stivali con punta e tacco alto, alti fin sopra al ginocchio.