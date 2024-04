Marco Mengoni omaggia il colore Gucci Ancora con un look di pelle

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Anche Marco Mengoni cede al fascino di Gucci Ancora, la tonalità di rosso lanciata dalla Maison dalla doppia G durante la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2024. Il colore che ha segnato il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa del marchio nell'orbita di Kering ha conquistato tutti, una nuance tra il porpora e il bordeaux, ricorda un po' il rosso sangue ed è destinato a diventare il protagonista della stagione. Come Valentino ha avuto il suo rosso, Hermès il suo arancione e Tiffany il suo verde/azzurro, ora anche Gucci può vantare la sua nuance che ovviamente ha riscosso un enorme successo.

Marco Mengoni e il look "total Ancora"

Tra le celeb che si sono innamorate di questo colore anche Marco Mengoni. Il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2023 ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraevano mentre sfoggiava un completo in pelle firmato dalla Maison nella tonalità Ancora.

Il look era composto da una camicia in pelle caratterizzata dal monogram della doppia G goffrato all-over e con bottoni a pressione abbinata a un paio di pantaloni con le stesse caratteristiche. Sotto la camicia aperta spuntava una canottiera bianca arricchita da una collana argentata, che si abbinava alla cintura in pelle nera con logo della G intrecciata come fibbia. Nemmeno gli occhiali da sole sono scampati alla "Ancora mania", e sono stati scelti dello stesso colore del resto dell'outfit.