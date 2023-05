Il nuovo look di Elodie: coi capelli castani annuncia la collaborazione con Marco Mengoni Elodie e Marco Mengoni sono pronti a lanciare “Pazza Musica”. Hanno annunciato la collaborazione con un outfit denim coordinato e Elodie ha cambiato hair look.

Ora che l'annuncio ufficiale è stato dato, inizia il conto alla rovescia per l'uscita di quella che si preannuncia una delle hit che ci accompagneranno per tutta l'estate 2023. Elodie e Marco Mengoni stanno per rilasciare un nuovo brano, che li vede collaborare per la prima volta. La canzone si intitola Pazza Musica. Una brevissima anteprima è stata svelata su TikTok: il brano sembra il racconto a due voci di una storia d'amore, dove la musica riveste un ruolo fondamentale per non sentirsi soli. I fan hanno accolto la notizia con estremo entusiasmo e non vedono l'ora di ascoltarla per intero.

Elodie e Marco Mengoni cantano insieme Pazza Musica

Pazza Musica arriverà in radio e nelle piattaforme digitali il 26 maggio, in contemporanea con l’uscita di Materia (Prisma), il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Marco Mengoni. Il cantante sta vivendo un periodo d'oro. Ha trionfato al Festival di Sanremo 2023 e la vittoria gli è valsa come pass per il ritorno all'Eurovision Song Contest, dove si è imposto con un buon quarto posto. Presto tornerà in tour negli stadi.

È decisamente un momento di grande successo anche per Elodie, non solo sul fronte musicale: ha portato a casa il David di Donatello per il brano Proiettili, ma anche l'esperienza di attrice ha dato i suoi frutti. Ha fatto da protagonista nel film Ti mangio il cuore, interpretazione che le è valsa un riconoscimento al Bari International Film Festival. Tutto bene anche sul piano sentimentale, visto che la relazione con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. Vedere insieme i nomi di due personaggi così talentuosi e amati fa pensare all'arrivo di un vero e proprio tormentone estivo. Per "stuzzicare" i fan, i due cantanti hanno annunciato la collaborazione con dei look coloratissimi: e Elodie ha stupito tutti con un nuovo colore di capelli.

Elodie cambia hair look

Nella foto con cui Elodie e Marco Mengoni hanno annunciato la collaborazione, i due sfoggiano dei look coloratissimi. Dopo gli outfit glam rock di pelle e cristalli scintillanti indossati nelle ultime occasioni importanti, qui troviamo invece il cantante con qualcosa di molto più casual: T-shirt, camicia a quadri, pantaloni di jeans scuri con strappi. Look in denim anche per Elodie: è un capo della collezione Autunno-Inverno 2023/24 di Dsquared. Ma ciò che colpisce di più è il nuovo hair look della 33enne: al posto della lunga chioma corvina, c'è un nuovo colore castano chiaro, con due sottilissime ciocche bionde che incorniciano il viso. Nella breve clip di anticipazione di Pazza Musica, invece, indossa un top bianco a maniche lunghe abbinato a minigonna rosa neon. Canotta scura e pantaloni con frange, invece, per il collega. Curiosi di ascoltare la canzone per intero? Chissà se sarà davvero il tormentone dell'estate.