Elodie impreziosisce il nude look: i gioielli in oro e diamanti valgono oltre 65 mila euro Elodie è stata premiata come attrice al Bif&st. È salita sul palco con un nude look Valentino impreziosito da gioielli in oro e diamanti Tiffany&Co.

Elodie in Valentino, indossa gioielli Tiffany&Co.

Il debutto da attrice di Elodie ha riscosso consensi di pubblico e critica. Dopo il premio ricevuto alla Festa del Cinema di Roma, ne ha ritirato un altro, che conferma il successo dell'esordio sul grande schermo. La 32enne, infatti, ha fatto da protagonista nella pellicola Ti mangio il cuore, del regista Pippo Mezzapesa. Lui l'ha fortemente voluta nel cast, riconoscendo nella sua forza quella stessa tenacia del personaggio, una donna costretta a scontrarsi con un contesto sociale e familiare duro e violento. Per l'interpretazione di Marilena Camporeale, Elodie è stata premiata ancora, stavolta al Bif&st. Al Bari International Film Festival è salita sul palco per ritirare il premio Silvana Mangano, illuminando la sala con un elegante nude look impreziosito da gioielli dal valore da capogiro.

Il look di Elodie sul palco del Bif&st

"Quando ho iniziato questo percorso non mi sarei mai aspettata tutto questo affetto. Sono entrata in punta di piedi in un mondo che mi ha subito accolta e fatta sentire a casa. Sono sempre più grata per tutto questo" ha commentato sui social Elodie, all'indomani del premio Silvana Mangano ritirato al Teatro Petruzzelli di Bari. Per l'evento la cantante ha scelto un look firmato da una delle sue Maison preferite: si è affidata a Valentino. Ha puntato su un elegante nude look: body color cipria, gonna gialla. Ha impreziosito l'outfit con preziose creazioni Tiffany&Co.

Quanto costano i gioielli di Elodie

Elodie al Bif&st ha impreziosito il look con i gioielli Tiffany&Co. delle collezioni Lock e Knot. Impossibile non notare immediatamente la collana in oro rosa e bianco con pendente extra large di diamanti incastonati a mano, in forma ovale. Come tutti i pezzi della collezione Lock, anche questo ciondolo è pensato come simbolo dei legami personali indissolubili che ci rendono ciò che siamo. Costa 21.600 euro.

Della stessa collezione, sono anche i tre bracciali: uno in oro giallo e bianco con diamanti pavé a mezzo giro, uno in oro rosa con diamanti, un altro in oro rosa e bianco ancora con diamanti pavé a mezzo giro. I tre gioielli costano rispettivamente 15.100 euro, 10.800 euro, 15.100 euro. Sono caratterizzati da una chiusura innovativa che ricorda la funzionalità di un lucchetto, altro importante motivo degli Archivi Tiffany, oltre che simbolo del legame impossibile da spezzare.

L'anello in oro rosa e bianco con diamanti costa 5150 euro. Gli orecchini, per finire, sono di una collezione differente. Anche la linea Knot simboleggia la forza dei legami tra le persone, ma rappresentati con maggiore eleganza. Elodie ha scelto dei superbi orecchini pendenti in oro rosa con pavé di diamanti: costano 3600 euro. Il totale del valore dei gioielli corrisponde a 67.750 euro.