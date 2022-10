Elodie alla Festa del Cinema di Roma: ritira il premio con tailleur viola e reggiseno in vista Elodie ha ricevuto un premio alla Festa del Cinema di Roma: lo ha ritirato in tailleur, con reggiseno di pizzo in vista sotto alla giacca sbottonata.

A cura di Giusy Dente

Si è ufficialmente aperta la 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Fino al 23 ottobre la capitale si animerà di eventi e proiezioni cinematografiche, in presenza di tanti ospiti. Kasia Smutniak ha sfilato sul red carpet inaugurale assieme a sua figlia Sophie Taricone: hanno coordinato i loro look all'insegna del total black. E la stessa scelta è stata fatta da molte altre celebrities, che hanno confermato l'intramontabile eleganza di questa nuance. Marco Mengoni ha impreziosito il suo outfit glamour con gioielli preziosi da oltre 50 mila euro. Elisabetta Gregoraci ha scelto frange e perline per la presentazione del cortometraggio Calabria Straordinaria firmato da Giacomo Triglia, in cui figura tra i protagonisti. Look più casual all'insegna del denim per Mahmood, che ha presentato al pubblico per la prima volta la sua docu-biografia.

Elodie premiata per il debutto da attrice

"Il primo non si scorda mai": con questo commento Elodie ha condiviso con fan e follower un traguardo importante. La cantante ha ricevuto il Premio Speciale WiCA 2022, che le è stato consegnato nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento alla cantante romana è stato attribuito per l'esordio da attrice nel film Ti mangio il cuore. L'opera ha debuttato al Festival del Cinema di Venezia a settembre, prima di uscire nelle sale cinematografiche: la protagonista ha sfilato sul red carpet con un omaggio al film nascosto nel look. Il Premio Speciale WiCA è importante oggi più che mai.

È infatti un riconoscimento assegnato dall'Academy del Women In Cinema Award composto da giornaliste che scrivono di cinema. È dedicato alle donne iraniane che in queste settimane stanno lottando per i diritti e la libertà, contro la repressione del regime e le ingiuste morti di Mahsa Amini e tante altre innocenti. L'organizzazione ha visto un parallelismo tra loro e Marilena, la donna interpretata da Elodie nel film di Pippo Mezzapesa, che combatte affinché sia lei a decidere del proprio destino: non si arrende a una storia già scritta da altri.

Il look di Elodie

Per mostrare a fan e follower il premio, Elodie ha sfoggiato un look di carattere. A cominciare dalla nuance: un acceso viola. La cantante e attrice ha optato per un tailleur, capo intramontabile e perfetto per queste occasioni importanti, ma lo ha declinato in chiave più audace. Ha abbinato agli ampi pantaloni palazzo e alla giacca over dal taglio mannish, un reggiseno in pizzo, lasciato in vista sotto al capospalla sbottonato. Elodie sa sempre come fare, per essere trendy e originale.