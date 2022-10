Elodie al Festival del Cinema di Roma riceve il WiCA 2022 per Ti mangio il cuore L’Academy del Women In Cinema Award, dedicato alle donne iraniane, ha assegnato il Premio Speciale WiCA 2022 a Elodie, la celebre artista romana che ha debuttato come attrice nel film Ti mangio il cuore. La foto al Festival del Cinema di Venezia: “Il primo non si scorda mai”.

A cura di Gaia Martino

Il primo non si scorda mai, e per questo lo ha condiviso insieme ai suoi quasi 3 milioni di follower su Instagram. Elodie Di Patrizi lo scorso 22 settembre ha debuttato al cinema come attrice, è la protagonista di Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa che vede nel cast anche Francesco Patanè, Michele Placido, Tommaso Ragno. La celebre cantante al Festival del Cinema di Roma ha ottenuto un premio speciale per il suo talento, il WiCA 2022.

La foto di Elodie con il WiCA 2022

Elodie ha conquistato il Premio Speciale WiCA 2022 durante la Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento dell'Academy Women in Cinema Award, dedicato alle donne iraniane, le è stato attribuito per il suo talento artistico, espresso nella sua prima volta da attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

"Grazie, il primo non si scorda mai" ha scritto l'artista romana su Instagram a corredo di due fotografie che la ritraggono con il premio in mano.

"La sicurezza e la sensibilità dimostrate nel tratteggiare la figura di Marilena, donna del Sud sospesa tra retaggi, passione e desiderio di una nuova vita ha lasciato il segno. Elodie, ha fatto di Marilena una donna straordinaria, padrona del proprio destino e artefice della propria storia. E in questo molto vicina allo spirito di WiCA" le parole dell'organizzazione, riportate anche dal regista Pippo Mezzapesa che le ha condivise tra le stories.

Gli altri premi WiCA 2022 assegnati

Il riconoscimento, dedicato alle donne che protestano perché vittime di regimi autoritari, è stato assegnato ieri, 16 ottobre, all'Acquario Romano – Casa dell'Architettura da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema. Il Premio Speciale WiCA 2022 è stato assegnato anche a Maria Pia Ammirati, Chiara Francini, Giuseppe Piccioni, Lunetta Savino e alla giornalista Miriam Mauti.