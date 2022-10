Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, baci e abbracci sul primo red carpet di coppia a Roma Tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto è amore: sul primo red carpet di coppia al Festival del Cinema di Roma 2022 si sono presentati insieme, sorridenti e complici. Hanno regalato baci e abbracci avanti i flash dei fotografi.

A cura di Gaia Martino

I baci tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto non sono più finzione, oggi anche realtà. Il film Rapiniamo il Duce, in uscita su Netflix il 26 ottobre, li ha fatti incontrare e innamorare e tra linguacce, abbracci e baci, hanno conquistato i fotografi sul primo red carpet di coppia, al Festival del Cinema di Roma 2022, dove hanno partecipato anche Kasia Smutniak con la figlia Sophie Taricone, Elisabetta Gregoraci e Marco Mengoni.

Il red carpet di Matilda de Angelis e Pietro Castellitto

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto hanno posato insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2022, mostrandosi sorridenti, felici e complici. Yvonne e Isola, i personaggi che i due attori interpretano nel film “Rapiniamo il Duce”, si sono innamorati anche nella realtà e non ne fanno più mistero. Hanno mostrato complicità e tenerezza sul tappeto rosso, prima di essere raggiunti dal resto del cast del nuovo film Netflix. Baci, abbracci e linguacce in pubblico: è nata una nuova coppia nel mondo del cinema italiano.

Foto Getty

La storia d'amore nata sul set

Proprio sul set del film che hanno presentato a Roma si sono innamorati. A rendere pubblica la loro love story ci ha pensato il settimanale Chi lo scorso giugno mostrando le foto scattate dai paparazzi nei quali i due attori passeggiavano mano nella mano, poi abbracciati. Prima dalla famiglia di lui, poi pranzo in un ristorante all'aperto, poi via a casa di lei: questo il racconto di una giornata domenicale di inizio estate all'insegna dell'amore, raccontata dalla rivista. Dopo la storia d'amore naufragata con William Mezzanotte, l'attrice ha ripreso a far battere il suo cuore tra le braccia di Pietro Castellitto, 30 anni, figlio di Sergio, che ha vestito i panni di Francesco Totti nella fiction ispirata alla sua vita, Speravo de morì prima.