Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sempre più innamorati, baci passionali e abbracci per strada Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono più innamorati che mai. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante una romantica passeggiata per le vie di Roma, tra baci passionali e abbracci. Qualche giorno dopo il giovane attore ha sposato Benedetta Porcaroli: ma si tratta della scena di un film in cui recitano insieme.

Pietro Castellitto bacia Matilda De Angelis e qualche giorno dopo sposa Benedetta Porcaroli. È quanto mostra il settimanale Chi nel numero in edicola dal 26 ottobre. Ma non è come sembra: il giovane attore è sempre più innamorato della prima, con cui è uscito allo scoperto diversi mesi fa, mentre le nozze con l'attrice romana sono in realtà una finzione cinematografica, frutto di un progetto che lo vede coinvolto sia come attore che come regista.

Pietro Castellitto sempre più innamorato di Matilda De Angelis

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, la storia d'amore tra Pietro Castellitto e Matilda De Angelis procede a gonfie vele. Dopo aver ufficializzato la loro relazione la scorsa estate, quando sempre Chi li aveva paparazzati mano nella mano, ora non si nascondono più, anzi, vivono la passione che li travolge alla luce del sole. Solo qualche settimana fa hanno fatto il loro debutto come copia al festival del cinema di Roma, al quale hanno partecipato per il film Rapiniamo il Duce. Dai baci sul set sono così passati a quelli veri, tra abbracci e sorrisi davanti ai fotografi. Ora sono stati immortalati mentre passeggiano mano nella mano per le vie di Roma: il giovane attore ha comprato alla fidanzata una rosa rossa e una bianca, poi l'ha stretta a sé baciandola con passione.

Il matrimonio cinematografico con Benedetta Porcaroli

Qualche girono dopo gli scatti, Pietro Castellitto è convolato a nozze con Benedetta Porcaroli davanti agli occhi dei genitori Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto. In realtà non è come sembra: nessun tradimento nei confronti della fidanzata Matilda De Angelis, ma un nuovo progetto lavorativo. Si tratta di una scena del film Enea, in cui Castellitto è sia attore che regista, girata in Piazza di Spagna a Roma, come testimoniano le videocamere e la presenza di operatori a riprendere il tutto.

