Benedetta Gargari si sposa, l'attrice che interpreta Eleonora Sava in Skam 3 convolerà presto a nozze Benedetta Gargari si sposa. L'attrice che ha interpretato Eleonora Sava nella terza stagione di Skam Italia convolerà presto a nozze con il fidanzato, che dovrebbe essere Tommaso Cocchi. Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, a dare la notizia è stata la sorella Ludovica.

A cura di Elisabetta Murina

Benedetta Gargari si sposa. L'attrice che ha interpretato Eleonora Sava nella terza stagione di Skam convolerà presto a nozze con il fidanzato Tommaso. Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, a dare la notizia è stata la sorella Ludovica, che ha condiviso sui social diversi scatti di quello che sembra a tutti gli effetti l'addio al nubilato della futura sposa.

Benedetta Gargari presto sposa, le foto in viaggio con le amiche

Benedetta Gregari convolerà presto a nozze, come mostrano gli scatti condivisi su Instagram dalla sorella Ludovica, chef di professione. In attesa del grande giorno, l'ex attrice e dottoressa in Giurisprudenza, classe 1995, ha deciso di trascorrere il fine settimana a Firenze con le amiche più strette. "La nostra sposa", si legge in una foto pubblicata tra le storie Instagram.

La vita di Bendetta Gargari dopo la serie Skam

Classe 1995, Benedetta Gargari è diventata nota al pubblico per aver interpretato Eleonora Sava nella terza stagione di Skam Italia, dove era centrale la sua storia d'amore con il personaggio di Edoardo Incanto. Dopo il successo degli episodi, la giovane attrice ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per continuare gli studi in Giurisprudenza. Come si vede negli scatti pubblicati su Facebook, nel 2019 si è laureata all'Università di Roma Tre e, ad oggi, si starebbe dedicando a una carriera in questo ambito. Per quanto riguarda la sua vita privata, è da sempre molto riservata: stando a quando aveva raccontato in una vecchia intervista al settimanale Grazia, al suo fianco ci sarebbe Tommaso Cocchi, praticante avvocato, che sarebbe anche il suo futuro sposo. Sui social, l'ultimo scatto insieme risale al 2022, probabilmente per una voglia di mantenere il tutto il più privato possibile.