“Scamarcio sarebbe tornato dalla ex Angharad Wood dopo la presunta rottura con Benedetta Porcaroli” Secondo Dagospia, Riccardo Scamarcio sarebbe tornato dalla ex moglie Angharad Wood, dopo la presunta rottura con Benedetta Porcaroli. La giovane attrice aveva fatto pensare che la storia tra loro fosse ormai giunta al capolinea.

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Scamarcio sarebbe tornato dalla ex moglie Angharad Wood. L'attore quindi, dopo la presunta rottura da Benedetta Porcaroli (per ora non confermata ufficialmente da nessuno dei due) avrebbe fatto un passo indietro nella sua vita sentimentale riavvicinandosi alla donna a cui è stato legato per anni. A riportare l'indiscrezione è Dagospia.

Il presunto riavvicinamento di Scamarcio alla ex moglie

“Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli”. A riportarlo è il sito di Roberto D'Agostino, che insinua il dubbio e lascia pensare che l'attore sia tornato dalla ex moglie, donna a cui è stato legato per anni e con la quale ha avuto una figlia. La stessa donna che, circa un anno fa, Scamarcio ha scelto di lasciare per iniziare una relazione con la giovane attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set del film La Scuola Cattolica, a cui entrambi hanno preso parte. Per il momento però si tratta solamente di indiscrezioni visto che nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente la situazione.

La presunta rottura tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Tra le pagine del settimanale Vanity Fair, Benedetta Porcaroli ha risposto al gossip che circolava durante la settimana della moda di Milano secondo il quale la sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio fosse ormai finita. "Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano"– ha esordito la giovane attrice- "La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente". Una risposta che lascia pensare a una rottura definitiva, dopo un legame nato lo scorso anno sul set del film La Scuola Cattolica (in cui entrambi hanno recitato) e uscito allo scoperto dopo diverse paparazzate, per il quale l'attore aveva lasciato la moglie con la quale ha avuto una figlia.