Benedetta Porcaroli sulla presunta rottura con Scamarcio: “Situazione delicata, non voglio polemica” Tra le pagine del settimanale Vanity Fair, Benedetta Porcaroli ha parlato della storia con Riccardo Scamarcio, lasciando intendere che tra loro l’amore sia arrivato al capolinea dopo circa un anno: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata”.

A cura di Elisabetta Murina

Benedetta Porcaroli torna a parlare del rapporto con Riccardo Scamarcio in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel numero in edicola da mercoledì 5 ottobre. La giovane attrice ha risposto alle voci che vedrebbero al capolinea la sua storia d'amore con l'attore, spiegando che "la situazione è delicata", ma che per il momento non vuole affrontare nel dettaglio l'argomento.

La storia tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è al capolinea?

Tra le pagine del settimanale Vanity Fair, Benedetta Porcaroli ha risposto al gossip che circolava durante la settimana della moda di Milano secondo il quale la sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio fosse ormai finita. "Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano"– ha esordito la giovane attrice- "La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente". Una risposta che lascia pensare a una rottura definitiva, dopo un legame nato lo scorso anno sul set del film La Scuola Cattolica (in cui entrambi hanno recitato) e uscito allo scoperto dopo diverse paparazzate.

Il rapporto con la figlia di Riccardo Scamarcio

La giovane attrice ha parlato anche del rapporto con Emily, la figlia che Riccardo Scamarcio ha avuto con la sua ex moglie. Alla domanda: "Ora le tocca vivere anche un ruolo quasi materno, che disagi le provoca dover provare sentimenti obbligatori?", Benedetta Porcaroli ha spiegato che "i sentimenti obbligatori non fanno per me" e che è una "persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo". La storia con l'attore, più grande di lei di diversi anni, non è la prima della sua vita con un uomo maturo: "Non pensi che faccia un casting sull’età: ho amato uomini più grandi così come ho amato coetanei. Ciò che cerco è qualcosa che catturi la mia attenzione, persone che in certi momenti sappiano toccare punti nevralgici e mi facciano vedere qualcosa di me stessa".