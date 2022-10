Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini alla separazione dopo l’ennesima lite furiosa in casa Radar Online ricostruisce i retroscena che sarebbero alla base della presunta rottura tra i Bennifer. La pop star starebbe manifestando la sua tendenza perfezionista dedita al lavoro, mentre l’attore avrebbe ripreso i suoi vizi, compreso il fumo.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero ai ferri corti. Da tempo il gossip si sofferma sulle difficoltà che la coppia avrebbe vissuto nel ritorno alla normalità, dopo i lunghi festeggiamenti che hanno seguito le nozze. Ora, sembra che i malumori siano sfociati in una lite particolarmente accesa, che potrebbe segnare un punto di non ritorno.

"L'ha preso in giro per un po', ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come non mai", ha rivelato un insider vicino all'attore. Il rapporto avrebbe iniziato ad inclinarsi già da quando Jennifer ha deciso di restare in Europa per lavoro, dopo il matrimonio: "Per lui è stato un grande campanello d'allarme".

Ben Affleck è tornato al vizio del fumo

A riportare la notizia è RadarOnline, che dà voce alle testimonianze di diverse fonti vicine alla coppia, secondo le quali sarebbero vicini alla rottura. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è il vizio del fumo, che Affleck non ha mai mollato nonostante le richieste di JLo. Alcune foto pubblicate sul sito americano mostrano l’attore mentre esce dal suo studio di Santa Monica e si accende una sigaretta. “Jennifer odia il fumo. Non puoi stare al suo fianco se non ti prendi cura del tuo corpo. Lei non beve, non manca cibo spazzatura e di certo non fuma”, spiega un insider. Il vizio sul fumo tuttavia non sarebbe l’unico punto sulla quale la coppia è in disaccordo.

Un brutto litigio dopo gli atteggiamenti bruschi di Jennifer

RadarOnline, che da giorni sta pubblicando dettagli sulla presunta rottura dei Bennifer, racconta diversi retroscena, spiegando come entrambi non stiano riuscendo a conciliare la vita di coppia e il loro ruolo di genitori nella quotidianità: "Mantenere tutti felici allo stesso tempo è stato quasi impossibile”, ha commentato un insider raccontando di un brutto litigio avvenuto nella loro casa di Los Angeles, in seguito al quale l’attore avrebbe perso il controllo. Secondo le testimonianze, Ben sarebbe al limite per i continui stress sottoposti da Jennifer, con comportamenti manifesti anche in pubblico. "È nota per urlargli contro e puntare il dito". A quanto pare l'attore starebbe realizzando solo ora in che direzione sta andando il suo matrimonio: “Prima delle nozze, Jennifer ha fatto una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e accomodante”, continua la fonte. Ben avrebbe deciso di sposarla “accecato dall’amore, ma no si rendeva conto in che guaio di stava cacciando”.