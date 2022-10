Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone: il red carpet alla Festa del Cinema di Roma è in coordinato L’attrice Kasia Smutniak ha rubato la scena sul red carpet a Roma: al suo fianco c’era la figlia Sophie Taricone che ha “copiato” il look della madre.

A cura di Beatrice Manca

A Roma torna la magia del grande cinema: giovedì 13 ottobre si è aperta la 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet inaugurale è stato all'insegna del total black: il nero è stato il colore più gettonato da attrici e star che hanno sfilato come vere dark lady. A rubare la scena è stata l'attrice Kasia Smutniak, che ha percorso il tappeto rosso mano nella mano con la figlia Sophie Taricone. Per la ragazza, oggi 18enne, si tratta del debutto ufficiale sul red carpet romano: madre e figlia hanno scelto look coordinati in nero, giocando con gli stessi colori anche nel trucco.

Kasia Smutniak è la femme fatale della Festa del Cinema di Roma

Kasia Smutniak ha sfilato sul red carpet del film Il Colibrì, di cui è protagonista, con un look da vera femme fatale: capelli raccolti indietro, rossetto rosso e ombretto scuro sfumato sugli occhi. L'attrice e modella oggi ha 43 anni e ogni sua apparizione è nel segno dell'eleganza: per l'occasione ha scelto un lungo abito nero con scollatura a V e spacco centrale firmato Giorgio Armani. Il vestito, dalla linea classica e senza tempo, è chiuso al centro da una fila di bottoni in velluto e impreziosito da una spilla bianca sul bavero.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani e Domenico Procacci

L'attrice ha percorso il red carpet del film Il Colibrì insieme a Domenico Procacci, partner di lunga data. Per completare il look l'attrice ha scelto orecchini di brillanti e un bracciale rigido coordinato. Ai piedi indossava un paio di sandali scintillanti, seguendo la tendenza dei collant velati.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani

Sophie Taricone sul red carpet "copia" la madre

Kasia Smtniak alla Festa del Cinema di Roma aveva un'accompagnatrice speciale: la figlia maggiore. Sophie Taricone è nata dalla relazione tra Kasia Smutniak e Pietro Taricone, l'ex concorrente del Grande Fratello morto nel 2010 per un incidente con il paracadute. Da allora Kasia Smutniak ha cercato di proteggere la privacy della famiglia, tenendo la figlia il più possibile lontana dai riflettori. Le foto che la ritraggono da adolescente sono molto rare: oggi, diciotto anni appena compiuti, Sophie sfila sul red carpet con sicurezza, indossando un look di velluto nero firmato Giorgio Armani. Sophie ha scelto un completo con pantaloni e corpetto, la tendenza dell'autunno 2022, con scarpe con il tacco bianche.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone

In molti hanno notato la somiglianza di Sophie con il padre Pietro: gli stessi occhi profondi, la stessa forma del viso. Lo stile, però, è quello di mamma Kasia: Sophie ha scelto un make up originale con eyeliner corallo sugli occhi, riprendendo i toni del rossetto dell'attrice. Per completare l'outfit ha scelto una collana sottile e alcuni anelli sulle mani smaltate di rosso. Due gocce d'acqua, eleganza inclusa.