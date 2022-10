Elisabetta Gregoraci alla Festa del Cinema di Roma: frange e perline per la sfilata sul red carpet Elisabetta Gregoraci è stata tra le protagoniste della seconda giornata della Festa del Cinema di Roma 2022. Ha presentato il corto a cui ha partecipato, Calabria Straordinaria, apparendo meravigliosa sul red carpet con un abito tempestato di frange e perline.

A cura di Valeria Paglionico

La Festa del Cinema di Roma è arrivata alla sua 17esima edizione e, come succede ogni anno, fin dalla serata inaugurale il red carpet è stato invaso dalle star, da Marco Mengoni a Mahmood. Ieri è stato il turno di una delle showgirl più amate del nostro paese, Elisabetta Gregoraci. Dopo aver passato qualche giorno di totale relax nella sua casa di Montecarlo, è volata nella Capitale per partecipare alla prima di La Cura e per presentare il corto a cui ha partecipato, Calabria Straordinaria. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e all'originalità, sfilando sul red carpet con un abito di frange e perline.

Chi ha firmato l'abito con le frange di Elisabetta Gregoraci

Continua la Festa del Cinema di Roma: in occasione della seconda giornata è stato presentato il corto Calabria Straordinaria firmato da Giacomo Triglia, tra i cui protagonisti c'è anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha partecipato anche alla prima del film La Cura durante la serata, calcando il red carpet al fianco dello stilista che ha realizzato il suo look. Di chi si tratta? Di Anton Giulio Grande, che non ha esitato a condividere l'importante traguardo sui social. Anche la Gregoraci ha commentato la partnership su Instagram scrivendo: "È sempre bellissimo poter indossare le tue creazioni".

Elisabetta Gregoraci con lo stilista Anton Giulio Grande

Elisabetta Gregoraci con il look bicolor

Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto sulla sensualità per sfilare sul red carpet del Roma Film Fest 2022. Ha indossato un abito bicolor in nero e rosa, un modello col bustier scollatissimo ricoperto da fili di perline e con la gonna alla caviglia tempestata di frange total black. Di fronte i fotografi ha poi fatto delle piroette per mettere in risalto il capo, rivelando delle trasparenze audaci sotto le frange. Per completare il tutto ha scelto dei sandali neri col tacco a spillo e gli immancabili bracciali preziosi. Ha poi portato i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per un trucco leggermente più marcato sulla bocca.

