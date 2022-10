Mahmood alla Festa del Cinema di Roma: presenta il docufilm sulla sua vita con la camicia di jeans Alla Festa del Cinema di Roma Mahmood ha presentato il documentario sulla sua vita. Ha sfilato con un outfit casual grintoso e deciso (con dettaglio denim).

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Prada

Il 13 ottobre si è ufficialmente aperta la Festa del Cinema di Roma, che fino al 23 ottobre animerà la capitale di eventi e proiezioni cinematografiche, in presenza di tanti ospiti. Sul red carpet inaugurale hanno sfilato tra gli altri Anna Ferzetti, Kasia Smutniak con la figlia Sophie Taricone, Benedetta Porcaroli, Pierfrancesco Favino. Gli attori hanno preso parte alla presentazione del loro nuovo film, Il colibrì di Francesca Archibugi. Presente anche Marco Mengoni, che ha collaborato alla colonna sonora. Ma nella prima giornata c'è stato spazio anche per tanto altro: la consegna del Premio alla Carriera a James Ivory, la presentazione di A Cooler Climate, la premiazione di Niccolò Fabi e Claudia Gerini.

Perché Mahmood era alla Festa del Cinema di Roma

Nella prima giornata del Festival del Cinema di Roma, Mahmood ha presentato al pubblico la docu-biografia realizzata da Giorgio Testi, scritta da Virginia W. Ricci e prodotta da Red Carpet. La voce narrante è proprio quella di Mahmood, che si alterna alle testimonianze di persone che hanno collaborato con lui: Blanco, Carmen Consoli, Dardust. Ma una figura su tutte si impone per rilevanza: la mamma del cantante, Anna Frau. Il film sarà nelle sale cinematografiche dal 17 al 19 ottobre.

Mahmood in Prada

Il racconto si snoda a partire dall'infanzia di Mahmood per poi passare in rassegna le tappe fondamentali della sua carriera, a cominciare dalla delusione a X-Factor fino a Sanremo, l'Eurovision e il recente tour europeo. In tutti questi momenti, Mahmood è riuscito a imporsi sempre più non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo stile. Il trentenne è diventato un'icona fashion, capace di personalizzare e reinterpretare i suoi look mixando capi classici a indumenti genderless, sempre con grande personalità.

in foto: giacca Prada

Il look di Mahmmod sul red carpet

Sul red carpet della giornata inaugurale della Festa del Cinema di Roma, in moltihanno optato per l'intramontabile eleganza del nero. Mahmood non ha ceduto al total black, optando per qualcosa di più casual. Ha indossato una semplice T-shirt bianca con giacca di jeans. Si tratta di un modello oversize firmato Prada, Maison a lui cara a cui si affida spesso nelle occasioni speciali. Era Prada, per esempio, il look classico sfoggiato di recente ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2022. Tornando indietro nel tempo, era firmato Prada il look portato sul palco dell'Eurovision.

Mahmood in Prada

La camicia con cui ha sfilato a Roma è in denim imbottito blu scuro. Presenta l'iconico triangolo in metallo smaltato (simbolo della Maison) sulla tasca frontale. Costa sul sito ufficiale 1690 euro. L'ha abbinata a pantaloni neri con scarpe scure in stile anni Novanta. Sono i mocassini Derby in pelle di Prada, con lacci e suola spessa scanalata in gomma: costano 890 euro. Stavolta la semplicità si è rivelata una carta vincente: e col denim non si sbaglia (quasi) mai.