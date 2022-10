Marco Mengoni alla Festa del Cinema di Roma: trasparenze e gioielli da oltre 50mila euro Marco Mengoni era presente alla serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Ha sfilato sul red carpet con un outfit glamour total black, illuminato da preziosi gioielli.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in Valentino, indossa gioielli Tiffany & Co.

In questi giorni è Roma il centro del mondo cinematografico. Si sta svolgendo nella Capitale la Festa del Cinema, che ha visto sfilare sul red carpet inaugurale tante celebrities, da Anna Ferzetti a Benedetta Porcaroli, da Kasia Smutniak a Pierfrancesco Favino. Quasi tutti hanno optato per l'intramontabile eleganza del nero, con look in total black declinati in chiave sensuale o più sofisticata. Era presente anche Marco Mengoni alla presentazione de Il colibrì, la nuova opera di Francesca Archibugi. Il cantante ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora: ha interpretato un brano inedito di Sergio Endrigo dal titolo Caro amore lontanissimo. Il 33enne ha sfilato con un outfit glamour reso prezioso da gioielli di una delle più prestigiose Maison.

Marco Mengoni sfila sul red carpet

Marco Mengoni ha sfilato sul red carpet della premiere de Il colibrì con un look firmato Valentino. Il cantante è molto legato a questa Maison, la stessa che lo ha vestito nell'ultimo tour Mengoni Live 2022, una serie di date sold out negli stadi di tutt'Italia. Uno degli outfit era un completo total red e un altro un completo total white (disegnato per lui proprio da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo).

A curare l'immagine dell'artista c'è lo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso che segue star internazionali del calibro di Dua Lipa ed Elodie. Alla Festa del Cinema di Roma ha indossato un outfit total black glamour ed elegante: camicia trasparente, pantaloni over e giacca doppiopetto sbottonata, con una rosa ricamata sul bavero sinistro.

Leggi anche I numeri della Festa del Cinema di Roma: quanto misura il red carpet e quanto è costato

in foto: collana Tiffany & Co.

I gioielli di Marco Mengoni alla Festa del Cinema di Roma

Marco Mengoni ha illuminato il suo outfit e lo ha impreziosito con diversi gioielli Tiffany & Co. La collana a maglie graduate Tiffany City HardWear è realizzata in in oro bianco con pavé di diamanti. Sul sito della Maison ce ne sono alcune simili: quella in diamanti e oro rosa costa ben 71.000 euro.

in foto: anello Tiffany & Co.

L'ha abbinata a orecchini a cerchio Tiffany T, anche questi in oro bianco col bordo smussato punteggiato di diamanti taglio brillante: costano 3900 euro. Ha aggiunto due bracciali rigidi in oro bianco e diamanti, anche questi della collezione T1 (con iconico motivo a T centrale), ma di diverse dimensioni.

Marco Mengoni in Valentino, indossa gioielli Tiffany & Co.

Uno costa 24.300 euro e l'altro, più sottile, 12.100 euro. Infine, Marco Mengoni ha completato la collezione di gioielli con due anelli della linea T. Uno, con pavé di diamanti solo su un lato, costa 4.450 euro. Il secondo, a fascia con diamanti che disegnano la forma della lettera T, costa 8.850 euro. Il valore complessivo dei gioielli (collana esclusa) del cantante, dunque, è di oltre 53.600 euro.