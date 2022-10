Tutti in nero a Roma: il red carpet inaugurale della Festa del Cinema 2022 è dark Si è aperta ufficialmente la Festa del Cinema di Roma: sul red carpet il total black è protagonista, in versione dark o sexy. Da Marco Mengoni a Benedetta Porcaroli, da Kasia Smutniak a Pierfrancesco Favino, i look delle star.

A cura di Beatrice Manca

Benedetta Porcaroli in Gucci

Nero come la mezzanotte. Come la sensualità, come l'eleganza, come il mistero. Il red carpet inaugurale del Festival del Cinema di Roma elegge il nero come il colore dell'inverno. Da Benedetta Porcaroli a Laura Morante, da Marco Mengoni fino a Kasia Smutniak (in coppia con la figlia Sophie Taricone) le star non hanno dubbi: pochissimo colore, tanto nero, declinato nel più sofisticato velluto o nel sensuale pizzo trasparente. La tendenza è genderless: uomini e donne si affidano al non-colore più chic del guardaroba, con la certezza che è impossibile sbagliare.

Tra le protagoniste del primo red carpet della Festa del Cinema di Roma c'è l'attrice Benedetta Porcaroli, protagonista dei film Amanda e Il Colibrì. Sul tappeto rosso ha sfoggiato un sontuoso abito a sirena nero di Gucci, con strascico e scollatura a tuffo. L'abito era completato da una parte superiore in pizzo che avvolgeva collo e spalle, terminando in lunghi guanti trasparenti. Il tocco glamour? I gioielli Pomellato indossati sopra ai guanti, come una vera dark lady.

Benedetta Porcaroli in Gucci con gioielli Pomellato

Look da femme fatale anche Kasia Smutniak, con un lungo abito di velluto nero firmato Giorgio Armani. Per enfatizzare l'effetto diva retrò Smutniak ha scelto un make up drammatico con ombretto scuro, rossetto rosso e capelli raccolti. Accanto a lei la figlia Sophie Taricone ha puntato sull'eleganza di un completo con i pantaloni e il corpetto senza spalline.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani

Sarà l'inquietudine di fondo di questo autunno, segnato dalla guerra ucraina da una parte e dalle proteste iraniane dall'altra, o dalla paura di una crisi energetica. Fatto sta che sul red carpet sono spariti colore e scintillìo. Perfino gli uomini rinunciano alla tradizionale camicia bianca per sfoggiare completi total black: un raffinato esempio è l'attore Pierfrancesco Favino con la moglie Anna Ferzetti, fasciata in un lungo abito austero di Giorgio Armani.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Ma il nero non è solo rigore e austerità: può assumere sfumature intriganti e sensuali. Marco Mengoni vince la gara di stile con un completo Valentino ingentilito dalla rosa ricamata sul bavero. La camicia trasparente è il dettaglio genderless che fa girare la testa.

Marco Mengoni in Valentino

Più scintillante e sbarazzina invece è Fotinì Peluso, giovane attrice del film Il colibrì: sul tappeto rosso sceglie la femminilità "girly" di Chanel con un minidress ricamato e le iconiche scarpe bicolor. Se il nero è il colore più amato dalla moda (e più presente nel guardaroba) un motivo ci sarà: nell'indecisione, è sempre adatto. E chic.