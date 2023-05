Marco Mengoni nella finale di Eurovision 2023 è glam rock con top di cristalli e pantaloni di pelle Look deciso, ma con un tocco scintillante per Marco Mengoni, nella finale di Eurovision 2023. Ha scelto la stessa Maison che lo ha accompagnato a Sanremo.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in custom made Atelier Versace

Marco Mengoni ha reso fiera l'Italia, con un'esibizione da brividi sul palco della Liverpool Arena, nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest 2023. Il cantante ha presentato in gara il brano vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, conquistando non solo il quarto posto ma anche il premio della critica. La vittoria è andata invece alla Svezia, a Loreen, la cantante con le unghie fatte di pietra. Per la grande serata, l'artista si è affidato proprio allo stesso brand che aveva curato i suoi look sul palco dell'Ariston.

I look di Marco Mengoni all'Eurovision 2023

Sul palco della Liverpool Arena, Marco Mengoni ha scelto look decisi, ma senza rinunciare a un tocco di glamour. Nell'avventura all'Eurovision ha puntato su outfit capaci di dare risalto alla sua performance, eseguita in un'atmosfera sognante e semibuia, con due "ombre" alle sue spalle sullo sfondo di una luna gigante. Sul Turquoise Carpet inaugurale il cantante ha sfilato con un outfit dagli accenti bikercore, un total black in pelle impreziosito da gioielli firmati Tiffany & Co.

Durante le prove si è esibito con due completi: maglia dalla texture metallica abbinata a pantaloni in pelle nera con decorazione di cristalli laterale, camicia trasparente abbinata a chiodo e pantaloni animalier (fantasia tigrata). E non sono mancati tocchi scintillanti, come il top argentato di cristalli. E i cristalli hanno dominato anche nella serata finale. Tutti i look sono stati curati dallo stylist Lorenzo Posocco.

Marco Mengoni brilla alla finale dell'Eurovision

Nella finale dell'Eurovision 2023, Marco Mengoni ha riproposto il look della prima semifinale. Il cantante si è affidata a una Maison che gli sta molto a cuore, perché è quella che lo ha accompagnato in tutta l'avventura sanremese. Anche sul palco della Liverpool Arena ha sfoggiato una creazione firmata Atelier Versace, realizzata appositamente per lui, dunque custom made. Ai pantaloni di pelle nera ha abbinato un top scintillante impreziosito di cristalli, con effetto degradé. "Marco, sei una superstar! Mi rendi così fiera di essere italiana e sono felicissima che tu vesta Versace su uno dei palchi musicali più grandi del mondo" ha commentato entusiasta Donatella Versace.