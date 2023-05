Marco Mengoni, i look per la finale dell’Eurovision: dai cristalli ai pantaloni tigrati A Liverpool tutto è pronto per la finale dell’Eurovision, in onda sabato 13 maggio: durante le prove Marco Mengoni ci ha dato un’anticipazione di cosa indosserà.

A cura di Beatrice Manca

Sabato 13 maggio va in onda la finale dell'Eurovision Song Contest, l'appuntamento musicale che per una settimana ha tenuto mezza Europa davanti al televisore. A Liverpool tutto è pronto per il grande evento: tra gli ospiti che si esibiranno c'è anche Mahmood. Nella competizione, l'Italia è rappresentata da Marco Mengoni, che durante le prove ha dato un'anticipazione dei suoi look.

Marco Mengoni con i pantaloni tigre all'Eurovision

Durante le prove Marco Mengoni ha sfoggiato un look animalier: è salito sul palco con la bandiera italiana indossando una camicia nera trasparente, una giacca di pelle nera e un paio di pantaloni con una fantasia tigrata che aggiungevano un tocco graffiante all'insieme. Come nelle precedenti serate, i look sono curati dallo stylist Lorenzo Posocco e firmati Versace.

Marco Mengoni in Versace

Marco Mengoni canta con i pantaloni di cristalli

Mengoni ha poi sfoggiato un secondo look total black e scintillante: una maglia senza maniche dalla texture metallica abbinata a un paio di pantaloni in pelle nera con una decorazione di cristalli laterale, all'altezza delle tasche. Un look coerente con quelli sfoggiati nelle precedenti serate, dal top con perle degradé al top argentato.

Marco Mengoni in Versace

I look delle prove, all'Eurovision, coincidono con quelli indossati durante la serata: con ogni probabilità quindi vedremo Marco Mengoni brillare in total black durante la finalissima. Chissà che, come successe a Sanremo, il look della casa della Medusa non gli porti fortuna!