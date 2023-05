Loreen vince Eurovision 2023 per la Svezia, Marco Mengoni beffato è quarto in classifica L’artista svedese conferma i pronostici della vigilia e vince la manifestazione per la seconda volta in carriera. Marco Mengoni sul podio per buona parte dell’annuncio dei voti, viene scalzato dalla Finlandia all’ultimo metro.

A cura di Andrea Parrella

La Svezia vince Eurovision 2023. Loreen, l'artista che si è esibita con la canzone Tattoo, conferma i pronostici della vigilia e si impone per la seconda volta nella sua carriera, dopo aver vinto in Azerbaijan nel 2014. Niente da fare per Marco Mengoni, giunto quarto e beffato dal televoto che consente alla Finlandia di scalzarlo da quel podio che il cantante italiano aveva presidiato per tutta la durata dei voti della giuria. Per Mengoni si chiude così la seconda avventura a Eurovision della sua carriera, la prima volta era successo nel 2013, con L'Essenziale, e in quel caso si era classificato settimo.

Il televoto toglie il podio a Mengoni

La stessa Svezia ha rischiato di finire al secondo posto proprio per l'enorme riscontro al televoto della Finlandia, che non era stata premiata dalle giurie dei singoli paesi, ma grazie al voto del pubblico ha fatto un improvviso balzo al primo posto. Pubblico che ha premiato anche la stessa Loreen, consentendole di riprendersi il primo posto in classifica dopo averlo perso per pochi minuti.

Chi è Loreen, la vincitrice di Eurovision

Lorine Zineb Nora Talhaoui, meglio conosciuta come Loreen, è la cantante svedese che ha vinto questa edizione di Eurovision. Nata a Stoccolma il 16 ottobre 1983, nel 2012 ha vinto l'Eurovision Song Contest con il brano Euphoria. Parliamo di un'artista poliedrica, non solo cantante ma anche attrice, ha infatti recitato nell'adattamento di Vinterviken, film del 2021 disponibile su Netflix. È conosciuta anche per la sua attività politica: nel 2012 durante la partecipazione in Azerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese. È stata inoltre ambasciatrice per il comitato svedese per l'Afghanistan, che l'ha portata a visitare il paese nel 2013. Nel 2022 si è inoltre esibita al Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l'Ucraina.