Chi è Loreen, la cantante che rappresenta la Svezia all’Eurovision 2023 con Tattoo Loreen è la cantante che all’Eurovision Song Contest 2023 rappresenta la Svezia con la canzone Tattoo, un grido all’amore che non riesce a lasciar andare via. Classe ’83, l’artista ha vinto il Contest nel 2012 con Euphoria.

A cura di Gaia Martino

Loreen torna all'Eurovision: la cantante, nome d'arte di Zineb Nora Talhaoui, rappresenta la Svezia per la seconda volta nell'edizione 2023 del Contest al quale già ha partecipato nel 2012. Con la canzone Euphoria vinse la competizione e quest'anno con il singolo Tattoo rientra tra le favorite per la vittoria. Classe 1983, è nata a Stoccolma.

Chi è Loreen, la cantante che ha già vinto un Eurovision con Euphoria

Lorine Zineb Nora Talhaoui meglio conosciuta come Loreen è la cantante svedese, nata a Stoccolma il 16 ottobre 1983, che nel 2012 ha vinto l'Eurovision Song Contest con il brano Euphoria. Rappresentava la Svezia, così come ora, nella nuova edizione della cerimonia musicale. Parliamo di un'artista poliedrica: ha recitato nell'adattamento di Vinterviken, film del 2021 disponibile su Netflix. È conosciuta anche per la sua attività politica: nel 2012 durante la partecipazione in Zerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese, è stata inoltre ambasciatrice per il comitato svedese per l'Afghanistan, che l'ha portata a visitare il paese nel 2013. Nel 2022 si è inoltre esibita al Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l'Ucraina.

Il testo di Tattoo, la canzone favorita alla vittoria per l'Eurovision 2023

Loreen presenta all'Eurovision Song Contest 2023 la canzone Tattoo, una traccia dark dance-pop che parla d'amore e di dolore. Il testo racconta di una relazione romantica travagliata e l'artista combatte per essa: "Tattoo", ovvero tatuaggio, come simbolo del suo amore incancellabile. Il testo:

I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

‘Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it, my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

Whеn the stars align then I’ll be thеre

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

All I care about is love

Oh, oh, oh

All I care about is love

You’re stuck on me like a tattoo

La traduzione della canzone della Svezia

Non voglio andare

Ma tesoro, lo sappiamo entrambi

Questo non è il nostro momento

È il momento di salutarci

Fino a quando ci incontriamo di nuovo

Perché questa non è la fine

Verrà un giorno

nel quale troveremo la nostra strada

I violini suonano e gli angeli piangono

Quando le stelle si allineeranno, io ci sarò

No, non mi interessano tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amato

E mi importa solo di te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

No, non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

Mi sto sciogliendo i capelli

Lo sto prendendo bene

Hai il mio cuore in mano

Non perderlo, amico mio

È tutto quello che ho

I violini suonano e gli angeli piangono

Quando le stelle si allineeranno allora io ci sarò

No, non mi interessano tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amata

E mi importa solo di te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

No, non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

No, non mi interessano tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amata

E mi importa solo di te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

No, non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Sei incollato su di me come un tatuaggio

Tutto quello che mi interessa è l’amore

Oh oh oh

Tutto quello che mi interessa è l’amore

Sei incollato su di me come un tatuaggio