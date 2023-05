Damiano dei Maneskin scherza durante la finale dell’ESC 2023: “2 anni fa forse pippavo in diretta” Damiano David durante la finale dell’ESC 2023 ha ricordato quando, nel 2021, fu accusato di aver fatto uso di cocaina sul tavolino del box nel quale era ospitato insieme ai Maneskin. Lo scherzo su IG: “Oggi è una serata speciale, sono 2 anni da quando forse ho pippato in diretta”.

Damiano David, frontman dei Maneskin, con un video pubblicato tra le stories di Instagram ha scherzato ricordando quel presunto consumo di droga – poi dimostratosi falso – durante la diretta dell'Eurovision 2021 di cui fu accusato. Ieri sera, durante la finale dell'ESC 2023, il cantante non ha potuto fare a meno di ricordare quell'ondata di critiche che ricevette per il video che circolò durante la serata che lo vide poi vincitore insieme alla band: "È una serata molto speciale".

La battuta di Damiano David

"È una serata molto speciale, oggi sono 2 anni da quando forse ho pippato in diretta": così Damiano David dei Maneskin, sorridendo, ha scherzato con i suoi followers di Instagram. Nella notte in cui i Maneskin furono proclamati vincitori dell'Eurovision, nel 2021, un video rilanciato da alcuni media francesi scatenò un'ondata di critiche che misero a rischio anche la conquista del podio. In molti credevano di aver visto, nel video circolato, Damiano intento ad assumere cocaina dal tavolino, prima di conoscere l'esito delle votazioni. "Sono contro questo tipo di droghe, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerà in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia" disse il cantante romano in un'intervista a Fanpage.it. Damiano David ebbe poi modo di dimostrare la sua verità sottoponendosi ad un test antidroga che risultò negativo.

L'Eurovision 2023 conquistato da Loreen

È stata Loreen, rappresentante della Svezia, a conquistare il podio dell'Eurovision Song Contest 2023. L'artista che vive a Stoccolma si è classificata prima, seguita dal Cha Cha Cha della Finlandia e da Noa Kirel dell'Israele. Quarto posto invece per Marco Mengoni che ha rappresentato l'Italia con il brano vincitore di Sanremo 2023, Due Vite. Ieri, durante la finale, non è stato lui l'unico italiano a salire sul palco dello show: Mahmood è stato ospite della cerimonia ed ha cantato Imagine di John Lennon. Tra gli artisti in gara anche Alessandra Mele, italo norvegese, che ha rappresentato la Norvegia, terra d'origine della madre.