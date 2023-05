Chi è Alessandra Mele, l’italiana che rappresenta la Norvegia all’Eurovision 2023 con Queen of Kings A Eurovision 2023 Marco Mengoni non sarà il solo italiano in finale. In gara c’è anche Alessandra Mele, cantante italiana in gara per la Norvegia, che canta Queen of Kings. Ecco il suo percorso e come è arrivata sul palco più importante d’Europa.

A cura di Andrea Parrella

Marco Mengoni non è la sola presenza italiana a Eurovision Song Contest 2023. In gara in questa edizione, oltre alla presenza del gruppo che rappresenta San Marino, c'è un'altra cantante di origini italiane, si tratta di Alessandra Mele, in gara per la Norvegia con Queen of Kings. L'artista, che si è esibita nella prima semifinale di Eurovision andata in scena martedì 9 maggio, è riuscita a qualificarsi per lafinale di sabato 13 maggio, quando si esibirà insieme agli altri 25 paesi finalisti.

Chi è Alessandra Mele, finalista all'Eurovision 2023

Nata nel 2002 a Pietra Ligure in provincia di Savona, Alessandra Mele è ha padre italiano di Albenga ma è legata alla Norvegia grazie alle origini di sua madre. È proprio lì che ha potuto realizzare il suo sogno di entrare nel mondo della musica. Dopo essere cresciuta a Cisano sul Neva, dove ha completato gli studi, si è poi infatti trasferita Norvegia. Lo scorso anno ha infatti preso parte all'edizione norvegese di "The Voice", per poi iscriversi al prestigioso Lillehammer Institute, una rinomata scuola di musica che predilige un approccio pratico all'insegnamento. A gennaio del 2023 ha partecipato e vinto con Queen of Kings al Melodi Grand Prix, equivalente norvegese del nostro Sanremo, che di fatto consente con la vittoria l'accesso a Eurovision in rappresentanza del Paese.

Il testo di Queen of Kings, la canzone di Alessandra Mele

Una canzone in testo inglese, che ha anche una versione italiana pubblicata nelle scorse settimane. Ecco il testo originale di Queen of Kings.

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seasGot raven hair, it's dark as night

Icy eyes, outta sight, outta sight

Her heart, in spite, is warm and bright

Her smile awakes the northern lightsLookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world can stop the spread of her wings (hey!)

Shе, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern seasA firestone, forged in flames

Wildest card, run the game, run the game

Can't say the same in this world of change

Don't fear the pain; just break the chainLookin' out, she calls

Lai-da-dai-di-da

Who will conquer all?Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!)

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seasLai, la-li-la

Rai, rai-ri-rai-rai-ri

Lai-la-la-li-lai, lai-ri-ra

Lai-la-li-la, la-la-la-la

La-la-la-la

Ah-Ah-Ah-Ah!Her name is

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!)

Nothin' in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (hey!)

She will be the warrior of North and Southern seas (ha!)

La traduzione di Queen of Kings, la canzone della Norvegia all'Eurovision

Scritta da Alessandra Mele, Henning Olerud, Linda Dale e Stanley Ferdinandez, Queen of Kings è una canzone dedicata al potere delle donne, all’importanza di sentirsi a proprio agio con se stessi e al fatto che dobbiamo accettare quello che siamo senza considerare l'influenza delle opinioni altrui. Questa la traduzione del testo in italiano.

Combatteremo sempre bensì

Amore e fede la gente rapì

Il nostro motto è sempre così:

Veni, vidi, vici

Lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare

Incantevolе, ti ipnotizzerà

Lei è bella comе l'aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

Disse cantando: lai-la-la-li-lai-la

Io conquisterò

[Ritornello]

Il nome è lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare

Una lacrima versata già

Non fermerà l'amore che ha, l'amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

Disse cantando

Lai, lai-da-dai-dai-da

Io conquisterò

Il nome è lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare

Combatteremo sempre bensì

Amore e fede la gente rapì

Il nostro motto è sempre così:

Veni, vidi, vici

[Ritornello]

Lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare

[Strofa 1]

Incantevolе, ti ipnotizzerà

Lei è bella comе l'aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

[Pre-Ritornello]

Disse cantando: lai-la-la-li-lai-la

Io conquisterò

[Ritornello]

Il nome è lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare

[Strofa 2]

Una lacrima versata già

Non fermerà l'amore che ha, l'amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

[Pre-Ritornello]

Disse cantando

Lai, lai-da-dai-dai-da

Io conquisterò

[Ritornello]

Il nome è lei, regina dei re

Veloce com'è il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei, regina dei re

Paura non ha, la gabbia rompe

Lei sarà guerriera della terra e del mare